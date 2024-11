Em acordo com oposição, Aldigueri fecha composição da mesa da Assembleia

Foto: Junior Pio/ Alece Eleição será realizada na segunda-feira, 2

Foram definidos nesta sexta-feira, 28, os deputados estaduais que vão compor a chapa única para mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A eleição vai ocorrer na próxima segunda-feira, 2, e apenas uma chapa deve ser inscrita na disputa. Eleitos, os deputados vão seguir nos cargos no biênio 2025/2026.

A composição foi antecipada pelo jornalista Carlos Mazza, na coluna Vertical, do O POVO. Como anteriormente já estabelecido, Romeu Aldigueri (PDT) é o indicado para o cargo de presidente do parlamento cearense. A escolha de ocorreu após reviravolta na base do governo, já que Fernando Santana (PT) havia, previamente, sido alvo das bênçãos do governador Elmano de Freitas (PT).

No meio das negociações, senador Cid Gomes (PSB) informou ao governador queixas sobre o que considerava uma concentração de poderes. Após cerca de uma semana de negociações da cúpula do Palácio da Abolição, Fernando anunciou a desistência e Romeu foi confirmado como o indicado. Fernando acabou ficando de fora da mesa diretora.

Danniel Oliveira (MDB) ficará com a 1ª vice-presidência. O parlamentar se mantém na mesa, indo para o quarto mandato. Ele foi duas vezes 2° vice-presidente e está atualmente como 1º secretário. Ele agradeceu a líderes como o presidente do MDB, Eunício Oliveira, de quem é sobrinho, e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Muito feliz com a indicação para ser 1º vice-presidente. Aumenta a minha responsabilidade, aumenta o meu desejo de poder continuar trabalhando", ressaltou.

A deputada Larissa Gaspar (PT) ficou na 2ª vice-presidência. O cargo deve ser o mais alto a que uma mulher já chegou na história da Assembleia. Outras deputadas já tinha ficado nas secreterias da mesa.

O principal "empecilho" para a divulgação vinha sendo a 1ª secretaria, um dos cargos mais vitais da mesa diretora. A vaga já deveria ficar com PT, mas não havia entendimento sobre quem ocuparia. O secretário Moisés Braz (PT), do Desenvolvimento Agrário, foi cogitado, no entanto, o atual líder do PT na Assembleia, De Assis Diniz ficou no posto. Ele aparece na foto usada na divulgação da chapa, junto de Romeu, Danniel e Evandro Leitão (PT), atual presidente do parlamento.

A 2ª secretaria ficou com Jeová Mota (PDT). Ele e Romeu são filiados ao PDT, mas estão em processo para deixar a sigla, com possível destino o PSB, na sequência de Cid. A 3ª secretária ficou com Felipe Mota (União Brasil), que ocupa o principal espaço da oposição. Ele agradeceu a outros deputados do mesmo campo. "E à compreenção do futuro presidente Romeu Aldigueri em respeitar os espaços de discussão da bancada oposicionista, dialogar sempre será o melhor caminho".

João Jaime (PP) será o 4º secretário. Atualmente 3° secretário, ele é, dos integrantes da chapa, quem está há mais tempo na Assembleia. Foi eleito pela primeira vez em 2002.