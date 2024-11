Evandro aponta dificuldade da transição em conseguir dados da Prefeitura

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO Leitão aponta problemas na transição

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que o processo de transição entre a equipe indicada por ele e o grupo da atual gestão do prefeito José Sarto (PDT) enfrenta dificuldade em obter informações sobre a situação da administração. O gestor eleito também falou sobre a situação do Instituto Dr. José Frota (IJF), que enfrenta problemas administrativos e financeiros. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 29.

"Estamos, nesse começo de transição, com uma certa dificuldade em alguns dados. Sobretudo na área da saúde, onde a cada dia temos uma novidade negativa, por sinal, que vem à tona para todos nós", disse.

Questionado sobre a principal dificuldade, ele apontou o recebimento de informações: "Os dados, termos efetivamente os dados. Dados da área da saúde, da infraestrutura, educação, enfim, todos os dados que uma transição requer que você informe para a equipe".

O petista pontuou como está se dando o processo, com reuniões, mas que os encontros têm se resumido a destacar ações promovidas pela atual gestão em diferentes segmentos. "O que temos, efetivamente, é que toda semana temos reunião, sim, mas são reuniões para que se façam apresentações da Prefeitura, por parte da equipe de transição da atual gestão. Não de dados, mas do que está sendo feito, deixando muitas vezes de lado os problemas que temos e que todos conhecem", relata.

Evandro comentou a situação do IJF e explicou a articulação em Brasília para liberação de repasse extra de R$ 9 milhões do Ministério da Saúde ainda este ano. "Essa crise administrativa e financeira no IJF já tinha sido anunciada, desde o inicio do ano, pelo Conselho Municipal de Saúde. Posterior às eleições, mais precisamente o dia 27, são diversos problemas acontecendo e vindo à tona. Essa questão da falta de insumos como gazes, paracetamol e tantos outros isso está se tornando público. Profissionais publicizando a situação. Cirurgias canceladas", citou.

E seguiu: "A Secretaria da Saúde de Fortaleza enviou um ofício solicitando um incremento de receita junto ao Ministério da Saúde, mas não articulou, não foi ao Ministério para saber o andamento da situação. Então, no início desta semana, estivemos no Ministério falando com a ministra Nísia (Trindade, da Saúde), solicitando que ela tivesse a sensibilidade de estar acolhendo esse pleito, para que o IJF pelo menos consiga fechar o ano de 2024 de uma maneira menos dolorosa", acrescentou.

O POVO procurou a Prefeitura de Fortaleza, mas não houve retorno até a edição desta matéria.