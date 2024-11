Fernando recuou para não atrapalhar

O deputado estadual Fernando Santana (PT) afirmou que desistiu de concorrer a presidente da Assenmbleia Legislativa para não criar dificuldade para o governador Elmano de Freitas (PT) nas movimentações para 2026

"O governador Elmano é muito firme e muito decidido nas suas colocações. Meu recuo foi para não criar ambiência negativa para um futuro trabalho de reeleição de Elmano, para a conjuntura de PT, PSB e demais partidos aliados", comentou, em entrevista ao programa O POVO no Rádio, na Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 29.

O deputado respondeu as críticas de que o PT quer hegemonia. "Vocês têm acompanhado, não é de hoje, que há uma reclamação de que o PT quer participar de tudo. Quando o partido está grande ele quer participar de tudo. Achei, acho e acharei legítimo, com os demais partidos que venham a ter espaços maiores no Ceará e no Brasil. Mas nem todo mundo pensa assim e a gente respeita o pensamento".

A escolha de Fernando para presidir a Assembleia abriu crise com o senador Cid Gomes (PSB), que ameaçou romper em função da concentração de poder pelo PT.

"Como o governador é firme, decidido e eu sabia que ele jamais iria recuar de uma decisão tomada. Eu tomei a decisão para evitar qualquer que seja a narrativa contrária à reeleição dele. Respeito muito o senador Cid, é legítimo que ele lute para que o partido dele tenha cada vez mais espaço, isso é legítimo. É um partido coirmão nosso. Isso é natural e estou tranquilo. Alma limpa", disse Santana. (Vítor Magalhães)