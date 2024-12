Deputado diz que "topa qualquer parada"

Foto: Reprodução redes sociais O petista José Guimarães afirmou ainda que é o melhor momento do partido no estado.

Cogitado para concorrer a presidente nacional do PT e também para disputar vaga no Senado em 2026, José Guimarães (PT) afirmou que "topa qualquer parada". O parlamentar realizou plenária estadual de apoiadores neste sábado, 30.

Guimarães salientou o papel estratégico que exerce com líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados.

"Se nós temos essa missão, é claro que qualquer outra missão é menor, do que essa que ainda vamos ter em 2026, e não é para peitar ninguém. E eu quero dizer para vocês, o que vocês decidirem, qualquer que for a missão, claro que é discutido com o Camilo (Santana, ministro da Educação), com o Elmano (de Freitas, governador), com o nosso prefeito de Fortaleza (Evandro Leitão), com os nossos deputados, mas aí, claro, eu topo qualquer parada", discursou.

Ele ainda rechaçou a possibilidade de recuo. "O eleitor não gosta de alguém que recua. Eu não sou de recuar. Mesmo quando eu era aconselhado a recuar no passado, eu nunca recuei, ainda mais agora".