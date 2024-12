Evandro diz que transição em Fortaleza não acontece: "Dificuldade enorme"

Foto: Samuel Setubal EVANDRO Leitão, prefeito eleito, reclama da transição em Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), apontou falta de transparência da gestão atual, comandada pelo prefeito José Sarto (PDT), no processo de transição de governo. Conforme o petista, "todo dia chega algo diferente" relativo à saúde na administração pública da Capital.

"A relação é respeitosa, mas os dados não chegam às nossas mãos. Nós não temos dados. É claro que nós temos outros meios, e preocupa quando não há transparência, quando, na realidade, o que está se querendo é jogar para a população. Dizer que está havendo uma transição, quando na realidade não está havendo absolutamente nenhuma transição, porque transição, para mim, é um momento onde se transmitem os dados, onde se repassa os dados dos mais diversos segmentos, não só do eixo da saúde, mas de toda a Prefeitura", reclamou Evandro nesta segunda-feira, 2, em entrevista coletiva após a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa.

Sem detalhar quais seriam as informações em falta, ele reforçou que a pasta da Saúde é "preocupante". "Todo dia chega algo diferente, não só do IJF (Instituto Dr. José Frota), mas nós temos seis UPAs. As UPAs, as informações que nós temos é que a atual gestão irá pagar as pessoas, o custeio de mão de obra, mas os fornecedores todos, as informações que nós temos são essas, é de que os fornecedores todos estão abertos e ficarão abertos", disse Evandro.

Na ocasião, o prefeito eleito informou que, apesar desses "desafios", "não haverá suspensão de nenhum serviço" em Fortaleza. Além disso, o petista contou que saúde e limpeza urbana serão o foco dos primeiros 100 dias de governo.

Procurada pelo O POVO, a Prefeitura de Fortaleza questionou quais informações estariam em falta e pontuou que "não há registro de questionamento sem resposta".

"As reuniões de transição estão ocorrendo conforme combinado. Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder", informou a gestão Sarto por nota.

Coordenador da transição por parte da gestão Sarto e atual secretário municipal de governo, Renato Lima, disse não saber qual documento Evandro "está procurando".

"Eu tenho muito apreço ao prefeito eleito (...), e eu estou para ligar para ele, para perguntar: qual é o documento requisitado pela equipe de transição que não foi apresentado?", questionou Renato em participação no programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira,2.

"Porque não existe, em absoluto, nenhuma informação requerida pela equipe de transição que esteja sendo sonegada por parte da gestão do prefeito Sarto. Nenhuma", completou.