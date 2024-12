Guimarães: Elmano pacificou aliança com acordo na Assembleia

Foto: Reprodução/Twitter José Guimarães JOSÉ Guimarães, deputado federal, em plenária de apoiadores

A solução costurada para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará contornou a crise instalada na base do governador Elmano de Freitas (PT), afirmou o deputado federal José Guimarães (PT). O parlamentar era favorável à candidatura do deputado estadual Fernando Santana (PT), mas considera que Elmano, ao optar pela indicação do líder governista Romeu Aldigueri (PDT), fez uma escolha a fim de pacificar.

"Eu acho que o Elmano pacificou o processo. Eu tinha uma posição clara que o candidato deveria ter sido indicado o Fernando, mas isso já passou, é uma página virada, foi o melhor encaminhamento para pacificar a aliança", analisou, em entrevista ao O POVO, durante plenária de apoiadores no último sábado, 30.

"Elmano conseguiu nessa discussão buscar o entendimento, e eu acho que política é isso: entendimento, diálogo, e o diálogo culminou, caminhou para isso e está de bom tamanho Romeu ser presidente da Assembleia", acrescentou.

Com chapa única, a escolha de Aldigueri (PDT) para ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foi resolvida após polêmicas entre os líderes da base do governador. O senador Cid Gomes (PSB) se insurgiu contra a escolha e o acúmulo de poder nas mãos do PT.

Guimarães, no auge da crise, chegou a afirmar que a escolha de Fernando Santana era irreversível. "A indicação para a base do Elmano na Assembleia Legislativa do Fernando Santana é prego batido e ponta virada", afirmou o deputado. "Não vejo como retroceder. Seria uma desmoralização do próprio governador", disse à Rádio O POVO CBN Cariri.

Na ocasião, o petista vislumbrava apenas uma alternativa, que acabou acontecendo. "Qualquer mudança evidentemente passa pelo deputado, mas, do ponto de vista do PT, nós estamos sintonizados com a indicação do Fernando para presidir a Assembleia", disse na mesma entrevista.

Após dias de intensa movimentação nos bastidores, Santana abriu mão da candidatura à chefia do Legislativo estadual e Aldigueri foi escolhido para concorrer a presidente.

Na plenária do último sábado, Guimarães disse em discurso que é o maior defensor das alianças dentro do partido. Em seguida, defendeu o partido da acusação de hegemonia partidária.

"Não tem ninguém no PT, que defende mais a política de aliança do que eu, mas tem uma coisa, você vai no fio da navalha, não pode perder do outro lado, porque o meu lado é o lado do PT, é a nossa estrela, para fazer as coisas que precisam ser feitas pelo Brasil", enfatizou.