Agradecimento até a quem votou contra

No discurso após ser eleito presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PDT) agradeceu a todos os parlamentares, inclusive Alcides Fernandes (PL), que votou contra.

"Quero cumprimentar e desde já agradecer aos 45 parlamentares, aos 44 que confiaram à mesa diretora a condução dos trabalhos desta Casa pelos próximos dois anos. Agradecer também a presença e o voto do deputado que votou contrário, isso é da democracia. Nós somos a casa do povo cearense, respeitamos a todos e a todas", iniciou sua fala na tribuna.

Aldigueri acenou ao líderes presentes, como a senadora Augusta Brito (PT), e citou ex-presidentes da Assembleia, como Domingos Filho (PSD), que estava no plenário. Fez menção ainda a Welington Landim, falecido em 2015, pai do deputado Guilherme Landim (PDT), e a Francisco Aguiar, pai de Sérgio Aguiar (PDT), adversário político local do presidente eleito.

Ao final do discurso, Romeu Aldigueri agradeceu à família e se emocionou ao falar do pai, Aníbal Arruda, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e que faleceu em abril deste ano. A fala foi aplaudida.

"Agradecer a minha família. Agradecer ao meu pai Aníbal Arruda, que Deus levou esse ano aos 90 anos. Professor, engenheiro, cientista, pesquisador, inventor, de um coração enorme e que me ensinou muito na vida", disse.