Capitão Wagner será secretário de Administração e Finanças de Pacajus

Foto: AURÉLIO ALVES CAPITÃO Wagner: nova experiência em Prefeitura

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) assumirá a Secretaria de Administração e Finanças no município de Pacajus, distante 53,34 km de Fortaleza, na gestão do próximo prefeito, Edilson das Casas (União Brasil).

O anúncio foi feito pelo próprio Wagner, que preside o União Brasil no Ceará. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 2, ele destaca que será uma missão difícil por estar recebendo gestão quebrada com dívidas, mas mostrou otimismo.

"Uma missão bem árdua de colocar em dias o município que a gente está recebendo quebrado com muitas dívidas, mas com muito trabalho e transparência tenho certeza que a gente vai fazer uma grande gestão. Parabéns prefeito Edilson, 'tamo junto'. Conte sempre conosco", afirmou.

Em 2023, após ter perdido a eleição para governador do Ceará no ano anterior, Capitão Wagner foi para a gestão do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) em Maracanaú, distante 25,49 km de Fortaleza, ser secretário da Saúde.

A experiência foi utilizada como vitrine na terceira campanha de Wagner a prefeito de Fortaleza. Ele terminou em quarto lugar, atrás do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), do deputado federal André Fernandes e do atual prefeito José Sarto (PDT).

Em outubro, Wagner tinha antecipado no programa Debates do Povo que não voltaria à pasta municipal de Pessoa, pois tinha novo projeto para 2025 com foco em ajudar correligionários.

"Fui convidado pelo prefeito Roberto Pessoa para voltar para a Secretária de Saúde de Maracanaú, não vou voltar, certo. Eu tô num projeto novo, quero ajudar os integrantes do nosso partido que foram eleitos prefeitos", explicou em 25 de outubro, às vésperas do segundo turno.

Na oportunidade, ele comentou que não iria integrar eventual gestão de Fernandes, a quem apoiou no segundo turno do pleito de Fortaleza, motivado em manter "independência" para cobrar o então candidato em possível gestão na Capital.

Em novo vídeo, publicado também nesta segunda-feira, Wagner comentou sobre ter falado em "novos desafios no próximo ano". Ele explicou que, além de voltar para sala de aula, assumirá o compromisso no Executivo dessa outra cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

"Infelizmente, a gente vai receber o Município com muitas dívidas e, por conta disso, é um grande desafio. Eu aceitei e vou lá ajudar o prefeito Edilson das Casas a fazer uma grande administração pra colocar a casa em ordem e cuidar com muito carinho do povo de Pacajus", apontou. (Colaborou Thays Maria Salles)