Aldigueri diz que "com certeza" Cid está contemplado por ele ser eleito presidente da Assembleia

Foto: FÁBIO LIMA Romeu Aldigueri, novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, afirma que Cid Gomes está contemplado com aliado na presidência (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Eleito presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na última segunda-feira, 2, Romeu Aldigueri (PDT) afirmou que o senador Cid Gomes (PSB) está contemplado com a eleição dele, Aldigueri, para comandar o Poder Legislativo. O deputado estadual foi entrevistado nessa terça-feira, 3, na Rádio O POVO CBN e na Rádio O POVO CBN Cariri. Em seguida, ele conversou com O POVO.

"Com certeza", foi a resposta de Aldigueri sobre se a eleição dele atendia a reivindicação do senador. "Acredito que o movimento, a conversa, houve diálogo, não foi individualizado, foi um contexto. O senador Cid é uma pessoa autêntica, sempre colocou isso, que acreditava que fosse dado mais espaço para a parte dos aliados”, respondeu.

A candidatura de Romeu Aldigueri surgiu em meio ao impasse entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o senador Cid Gomes. Insatisfeito com o nome indicado pelo petista, Cid ameaçou deixar a base do governo. Elmano havia escolhido o deputado Fernando Santana (PT) para concorrer a presidente da Alece. O petista, diante da crise, desistiu de concorrer à presidência e abriu caminho para o presidente recém-eleito, Aldigueri.

Aldigueri reconheceu o mérito do PT em relação aos postos ocupados. "Os espaços que o PT tem no nível de governo, da Presidência da República e prefeito de Fortaleza foram legitimados por escolhas da população, que votou livremente, e eu acredito que o governador Elmano demonstrou a sensibilidade política, inteligência política, o estadista que ele é", disse.

Após as atribulações para a nomeação final e composição da mesa diretora, com a eleição para o biênio 2025-2026 finalizada, Romeu Aldigueri destaca que “o bom tempo chegou à Casa, está pacificada. Nós precisamos é olhar para os grandes temas políticos, para os grandes projetos políticos do Estado do Ceará".

Romeu foi eleito com 44 votos a favor, voto contra de pai de André Fernandes e ausência de Carmelo Neto

Dos 46 deputados que compõem a Alece, 45 estavam presentes e apenas Carmelo Neto (PL) não participou. Aldigueri foi eleito com maioria absoluta, e teve apenas um voto contra, o do deputado Alcides Fernandes, pai de André Fernandes (PL), candidato que sofreu derrota para Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, nas eleições municipais de 2024.

Em fala após a votação, o presidente eleito da Casa agradeceu os votos recebidos, inclusive o contra. "Uma honra, agradecer a confiança do governador Elmano, do ministro Camilo (Santana), do senador Cid Gomes, de todos os 45 deputados, inclusive do deputado que votou contra. É o exercício da democracia, somos uma casa plural", discursou.