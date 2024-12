Elmano fará minirreforma administrativa este mês e Fernando Santana deve virar secretário

Foto: Samuel Setubal EVANDRO Leitão, Romeu Aldigueri e Fernando Santana

O governador Elmano de Freitas (PT) prepara uma reforma administrativa na gestão estadual do Ceará. As mudanças deverão ser definidas ainda este mês e se concretizarão a partir do começo de 2025, informou o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo e recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa. O parlamentar foi entrevistado nesta terça-feira, 3, no programa O POVO no Rádio, nas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri. Após o programa, ele conversou com O POVO.

Entre as mudanças deverá estar a ida para o governo do deputado estadual Fernando Santana (PT). "Acredito que o deputado Fernando foi chamado e deverá assumir uma cadeira de secretário estadual. Deve estar indo para o governo nessa minirreforma administrativa que o governador deve operar agora em dezembro para começar a partir de 1º de janeiro", disse Aldigueri.

Fernando Santana chegou a ser escolhido pelo governador para concorrer a presidente da Assembleia. A indicação de um petista provocou reação do senador Cid Gomes (PSB), que ameaçou romper com a base estadual devido ao acúmulo de poder pelo PT. O partido já tem Presidência da República, Governo do Ceará e elegeu o prefeito de Fortaleza. Se Fernando fosse eleito para a Assembleia, o partido ficaria também com o Poder Legislativo estadual e assim, as três principais posições de poder no Estado.

Diante do impasse, Santana retirou a candidatura e abriu espaço para Aldigueri ser eleito presidente da Assembleia. O atual líder governista é filiado ao PDT e deverá se filiar ao PSB, partido de Cid.

Na semana passada, quando estavam em curso as articulações para a composição da mesa diretora da Assembleia, Santana negou, em entrevista à Rádio O POVO CBN, que iria para uma secretaria no governo. Ela era cotado para assumir o Desenvolvimento Agrário.

Antes de ir para uma secretaria estadual, Santana deverá assumir a presidência da Assembleia, mas por pouco tempo. Ele é o atual 1º vice-presidente e herdará o cargo com a renúncia do hoje presidente Evandro Leitão (PT), que tomará posse como prefeito de Fortaleza em 1º de janeiro. A posse de Aldigueri no cargo será só em 1º de fevereiro. Santana ficará na função ao longo do mês de janeiro, para completar o mandato da atual mesa diretora.

Fernando Santana no governo

No primeiro governo Camilo Santana (PT), Fernando Santana foi secretário adjunto do gabinete do governador, em papel de articulação política com prefeituras.

Na eleição municipal deste ano, concorreu a prefeito de Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza. Foi derrotado pelo prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), que se reelegeu.

Santana é marido de Onelliany Leite, irmã de Onélia Santana, secretária da Proteção Social e casada com o ministro da Educação, Camilo Santana.

Líder do governo

Aldigueri disse ainda acreditar que nos próximos dias o governador Elmano irá anunciar o próximo líder do governo e também os vice-líderes. "Essa é uma questão intrínseca do governador Elmano. Ainda não sentamos sobre isso. Eu estou líder até 31 de janeiro, só vou assumir (a presidência da Assembleia) dia 1º de fevereiro. Então, não tem essa pressa", ponderou Aldigueri.

Acrescentou, entretanto, que a decisão não deve demorar. "Acredito que o governador já deve estar amadurecendo e nos próximos dias ele deve anunciar quem será o novo líder do governo a partir de 1º de fevereiro de 2025, e os vice-líderes".

