Câmara lança livro em homenagem às 53 mulheres que foram vereadoras em Fortaleza

Foto: Luciano Melo/Câmara Municipal de Fortaleza PUBLICAÇÃO foi lançada ontem na Câmara

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) lançou nesta quarta-feira, 4, o livro "Vereadoras de Fortaleza (1936-2025)" no Plenário Fausto Arruda. O projeto homenageia todas as 53 mulheres que foram eleitas ou assumiram mandato parlamentar na Capital nos últimos 89 anos, desde a eleição de Maria de Jesus Mello, primeira mulher a ocupar uma cadeira na Casa.

"Aqui, de forma muito humilde, nós tentamos registrar e homenagear a lutas dessas mulheres e dessas guerreiras que passaram nesta Casa", disse Gardel Rolim (PDT), presidente da CMFor. Cada uma presente recebeu uma comenda e o livro.

Ele também destacou que a atual legislatura foi marcada pela maior participação feminina na Mesa Diretora, sendo quatro vereadoras entre os dez parlamentares que a compõem. "A gente precisa ter a tarefa, o cuidado e o zelo de registrar esses momentos da Câmara Municipal. As mulheres que, ao longo da história do mundo, lutaram tanto para conquistar esses espaços”, complementou.

Dentre as homenageadas estão a hoje deputada estadual Larissa Gaspar (PT); as duas mulheres que foram prefeitas de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) e Maria Luiza Fontenele; a única mulher a ser eleita como senadora pelo Ceará sendo cabeça de chapa, Patrícia Saboya; e as vereadoras da atual e da próxima legislatura, como Priscila Costa (PL), a mulher mais votada da história de Fortaleza com mais de 36 mil votos.

Toinha Rocha foi quem usou a tribuna para discursar. Ela relembrou sua passagem pela CMFor de 2012 a 2016, citou conquistas durante o período e mencionou políticas de destaque como Luizianne e Maria Luiza. Dentre as várias vereadoras e ex-vereadoras lembradas por Toinha, ela citou Deborah Soft, ex-stripper que venceu a eleição para ser parlamentar de Fortaleza em 2004.

"Vejo aqui hoje quem eu conhecia porque foi uma surpresa na eleição a ex-vereadora Deborah Soft. Que muitos nessa cidade criticavam porque ela se elegeu vereadora. E é hora da gente começar a pensar, essa Casa é do povo e tem que ser ocupada por todo o povo", disse Toinha.

Edviânia Matias Góes, conhecida como Deborah Soft, chamou atenção no pleito de 2004 utilizando-se do slogan "vote com prazer" e foi eleita com 11.590 votos em seu único mandato, apesar de disputar outras eleições.

Confira as vereadoras homenageadas