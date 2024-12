Naumi denuncia "rombo" e aciona MPCE para fiscalizar transição

Foto: SAMUEL SETUBAL NAUMI elencou problemas identificados por equipe de transição na gestão de Vítor Valim

Prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) fez postagem na noite desta quarta-feira, 4, denunciando ações irregulares identificadas no processo de transição do município. Ele informou ainda que acionou o Ministério Público do Ceará (MPCE) para que fiscalize a situação do município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Na publicação, ele afirma que estão ocorrendo atrasos nos pagamentos de servidores municipais, débitos previdenciários e até demissões em massa. Além disso, cita um rombo superior a R$ 200 milhões, que foi previamente anunciado pelo atual prefeito, Vitor Valim (PSB).

"Dentre os alertas, durante visita técnica realizada no Instituto de Previdência do Município ontem, terça-feira, nossa comissão identificou demissões em massa, atrasos no pagamento de serviços, débitos previdenciários e outras dificuldades. Os atrasos figuram na casa dos R$ 39,5 milhões, com rombo podendo ser muito maior do que os R$ 200 milhões alardeados pelo atual prefeito", escreveu Naumi.

"É fundamental que o Ministério Público acompanhe de perto esse processo de transição com o objetivo de monitorar as providências da atual gestão, impedir despesas que onerem o próximo governo e prevenir descontinuidade de serviços", finalizou Naumi.

Há um mês, no início de novembro e logo após o 2º turno das eleições, o prefeito Valim fez uma live informando um débito de mais de R$ 200 milhões nas contas do município. Ele afirmou que a dívida não provém de sua gestão, e sim da anterior, tocada por Naumi Amorim entre 2017 e 2020.

Valim afirmou, na época da live, que o objetivo do anúncio era fazer uma transição às claras, para que a partir de 1° de janeiro de 2025, início da próxima gestão, ele possa "estar com a família" e "não ter que responder por mentiras".

As reuniões de transição governamental no município ocorrem desde o último dia 13 de novembro. Tendo como coordenadores, por parte da prefeitura, Eric de Moraes, e pelo prefeito eleito Naumi Amorim, Carlos Eduardo Lima de Freitas.

Procurada pelo O POVO, a assessoria de imprensa da prefeitura de Caucaia informou que está levantando os dados e deverá se pronunciar nesta quinta-feira, 5, sobre a denúncia.

Logo após o resultado da eleição, no dia 27 de outubro, Naumi Amorim avisou no discurso de vitória que realizará uma auditoria nas contas de Caucaia para expor o cenário deixado por Valim.

Em meios a ataques ao atual prefeito, Naumi disse: "Esse prefeito que está aí sucateou a nossa cidade. E vocês sabem que esse prefeito quebrou a cidade. Ele alugou e vendeu a Prefeitura de Caucaia".