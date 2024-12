Sindicatos de servidores aprovam 1ª reivindicação salarial para a gestão Evandro

Foto: Divulgação / WhatsApp O POVO Servidores de Fortaleza aprovam campanha salarial para 2025

Sindicatos de servidores públicos de Fortaleza aprovaram, na última terça-feira, 3, as pautas gerais da campanha salarial de 2025. Em assembleia geral convocada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos (Sindfort) e outras entidades, foram aprovadas reivindicações de reajustes salariais e benefícios, realização de concurso público, entre outras demandas.

As pautas dos servidores recairão sobre a gestão do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que iniciará seu mandato em janeiro do ano que vem.

O sindicato aponta que o índice do reajuste é composto de 4,5% "para repor parte das perdas de 2021, quando os servidores não tiveram reajuste, mais 3%, para repor parte das perdas salariais oriundas da reforma previdenciária durante a gestão José Sarto (PDT) e mais a inflação (IPCA) deste ano, que ainda precisa ser consolidada. A última previsão do boletim Focus, é de 4,71%. A se confirmar, o reajuste total seria de 12,2%".

As entidades sindicais devem encaminhar ainda neste mês uma pauta unificada para a equipe do prefeito eleito com o intuito de iniciar as negociações com a nova gestão. Veja abaixo as reivindicações aprovadas pelas entidades sindicais.

Reivindicações

Reajuste salarial retroativo a 1º de janeiro.

Calendário de reestruturação dos PCCSs, a partir de um processo efetivo de negociação com o conjunto das categorias;

Cobrança previdenciária dos aposentados e pensionistas a partir do entendimento da maioria dos ministros do STF, tendo como base o teto do INSS;

Realização de concurso público;

Fim das cotas do IPM Saúde

Reajuste do auxílio refeição para R$ 20 e fim do teto do mesmo;

Cumprimento dos pisos salariais;

Extensão do auxílio refeição para servidores com carga horária de 30 horas semanais e para todos que tenham direito à redução da jornada garantido pelo Estatuto do Servidor;

Mudança de regime (celetista para estatutário) para os trabalhadores da Fagifor e convocação dos concursados;

Concessão da licença prêmio em pecúnia para todos os servidores que optem por essa forma;

Revogação do decreto que impede a liberação dos dirigentes sindicais

Segundo o Sindifort, servidores municipais acumulam perda salarial próxima de 20%, considerando o período de 2008 até o momento atual.