Caucaia: empresa diz negociar para manter ônibus de graça; Prefeitura fala em continuidade

A diretoria da Empresa Vitória informou, por meio de nota, que está em processo de "construção de um novo acordo" com a atual gestão do prefeito Vítor Valim (PSB) em Caucaia, para a continuidade do programa gratuidade nos ônibus do Município, o "Bora de Graça". O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 5, após a companhia informar ao Ministério Público o encerramento do programa de passagens de graça a partir do dia 17 deste mês, devido a falta de pagamento pela Prefeitura.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Caucaia informou manter diálogo para a continuidade do programa.

Leia na íntegra a nota da empresa Vitória:

A diretoria da Empresa Vitória informa que está em processo de construção de um novo acordo com a atual gestão da Prefeitura Municipal de Caucaia, para que não haja descontinuidade do programa “BORA DE GRAÇA”, que chega a computar cerca de 90 mil passagens / dia, um benefício de grande valia para toda a população. Uma audiência no Ministério Público de Caucaia está agendada para o próximo dia 10 de dezembro. A expectativa é que até lá tudo esteja solucionado, sem prejuízo para a população.

Leia na íntegra a nota da Prefeitura de Caucaia:

Nota oficial Prefeitura de Caucaia‼

A Prefeitura de Caucaia, em respeito a todos os caucaienses, informa que mantém diálogo constante com a diretoria da Empresa Vitória sobre o Programa Bora de Graça.

Dessa forma, a gestão municipal tranquiliza a população e reafirma o compromisso e a continuidade do maior programa de tarifa zero do país.



Empresa denuncia uma dívida milionária por parte da gestão Vitor Valim

A Organização Guimarães Ltda, conhecida como Empresa Vitória, apresentou requerimento à 2ª Promotoria de Justiça de Caucaia apontando atrasos no repasse de recursos para o programa de gratuidade desde o ano de 2022.

Diante da falta de pagamento — cerca de R$ 14 milhões — a empresa informou sentir-se “desobrigada da prestação de serviços na modalidade ‘tarifa zero’ até efetiva regularização”. A volta da cobrança, no valor de R$ 3,50, no transporte foi comunicada para o próximo dia 17 de dezembro.

Também por meio do requerimento, a empresa concessionária de ônibus pediu ao Ministério Público a instauração de um "inquérito civil público a fim de apurar as práticas lesivas à população e improbidade do gestor decorrentes do inadimplemento pelo Poder Concedente”.



MP abre investigação sobre suspensão do programa

Horas após o anúncio do encerramento do programa pela Empresa Vitória, o Ministério Público anunciou que instaurou inquérito para apurar a ação de suspensão. O MPCE irá apurar a ação para mediar soluções, proporcionar o pagamento de dívidas ainda este ano e apontar responsáveis.



Às vésperas do fim, gestão de Vitor Valim sofre série de denúncias

O POVO noticiou na quarta-feira, 4, que o prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), fez postagem denunciando ações irregulares identificadas no processo de transição do Município

O prefeito eleito informou que estão ocorrendo atrasos nos pagamentos de servidores municipais, débitos previdenciários e até demissões em massa. Além de um rombo superior a R$ 200 milhões.

“Dentre os alertas, durante visita técnica realizada no Instituto de Previdência do Município ontem, terça-feira, nossa comissão identificou demissões em massa, atrasos no pagamento de serviços, débitos previdenciários e outras dificuldades. Os atrasos figuram na casa dos R$ 39,5 milhões, com rombo podendo ser muito maior do que os R$ 200 milhões alardeados pelo atual prefeito”, escreveu Naumi.