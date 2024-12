Coronel Aginaldo será o novo secretário de segurança pública de Caucaia

Foto: Reprodução redes sociais Coronel Aginaldo declara apoio a Naumi Amorim para prefeito de Caucaia

O prefeito eleito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), anunciou Coronel Aginaldo (PL) para assumir a Secretaria da Segurança Pública do município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi divulgada pelo próprio Aginaldo pelas redes sociais, e confirmada pelo prefeito eleito ao O POVO.

Aginaldo de Oliveira foi adversário de Naumi no primeiro turno da eleição para a Prefeitura de Caucaia neste ano. Teve apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas não chegou ao segundo turno. Ficou em quarto e último lugar, com 12,26% dos votos. No segundo turno, Aginaldo apoiou Naumi contra Waldemir Catanho (PT), candidato do prefeito Vítor Valim (PSB).

Marido da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), Aginaldo é coronel da Polícia Militar do Ceará e ex-diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). Ele deixou o comando da corporação em 2022 para concorrer a deputado federal pelo Ceará, filiado ao partido de Bolsonaro, mas não foi eleito.

"Com coragem e determinação, aceitamos o desafio de liderar a Segurança Pública de Caucaia. Estamos confiantes de que contaremos com o apoio essencial do Prefeito Naumi para montar uma equipe qualificada e trabalhar incansavelmente na redução dos índices alarmantes de violência que afligem este grandioso e encantador município", afirmou Aginaldo em publicação no Instagram.

Na mesma postagem, Aginaldo disse estar em Brasília conversando com parlamentares em busca de recursos "para uma gestão eficiente, respaldada por tecnologia de ponta e profissionais capacitados".

Em nota enviada ao O POVO, o prefeito Naumi Amorim informou: "Sim, está confirmado o Coronel Aginaldo na Segurança Pública de Caucaia. Um quadro qualificado, com grande experiência, que aceitou prontamente a missão de proteger os cidadãos e contribuir para reduzir os índices de criminalidade na nossa cidade. Terá todo o meu apoio para fazer um grande trabalho, principalmente nesse momento sensível, que o Município clama por uma segurança mais eficiente".

A deputada estadual Carla Zambelli deu os parabéns ao marido por meio das redes sociais e fez elogios ao prefeito eleito.