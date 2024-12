MP abre investigação sobre eventual suspensão do programa "Bora de Graça" em Caucaia

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-12-2023: Passe livre em Caucaia, movimentação de pessoas e onibus do projeto Bora de Graça. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Ministério Público do Ceará (MPCE) anunciou a instauração de inquérito para apurar a ação de suspensão do programa “Bora de Graça” no município de Caucaia. Após a empresa responsável informar o fim do programa por falta de pagamentos, o MPCE decidiu entrar em campo para mediar soluções, proporcionar o pagamentos de dívidas ainda este ano e apontar responsáveis.

A Organização Guimarães Ltda., empresa responsável pelo transporte coletivo em Caucaia, anunciou o fim da política pública que oferece passagens de ônibus gratuitas para a população. O motivo seria a falta de pagamentos que deveriam ser realizados pela Prefeitura do município para subsidiar o programa "Bora de Graça".

Após o anúncio do fim do programa nesta quinta-feira, 5, o MP do Ceará informou que irá se reunir com representantes da Prefeitura de Caucaia para mediar a situação no município. O programa está em vigor há três anos, sendo promessa de campanha do atual prefeito Vitor Valim (PSB).

A empresa chegou a anunciar que voltaria a cobrar pelo serviço a partir do próximo dia 17 dezembro, após uma dívida estimada em R$ 14 milhões de reais deixados pela gestão de Valim. Assim, a passagem dos ônibus no interior do município seria de R$ 3,50.



Por meio de nota, posteriormente, a Empresa Vitória, comunicou que está buscando um acordo com a Prefeitura de Caucaia para conseguir a continuidade do programa. Informou ainda que o MPCE já agendou uma audiência para a próxima terça-feira, 10, para que até lá tudo seja solucionado.