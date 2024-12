Fornecedores reclamam de falta de pagamento

"Os fornecedores têm procurado parlamentares e interlocutores para denunciar dívidas em contratos importantes da Prefeitura", informou o deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio (PT), integrante da transição. Segundo a base do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), as informações não chegam por meio da equipe de Sarto.

"Está faltando pagar tantos fornecedores, a dívida é tanto, o caixa tem isso", essas eram algumas das questões que, segundo o deputado estadual De Assis Diniz (PT), precisavam ser respondidas no processo de mudança de governo e não foram.

O líder do bloco do PT na Assembleia contou ainda que "é muito grave a situação dos fornecedores que não estão a receber" os pagamentos da administração atual.

"Internamente as pessoas que estão dentro da máquina da Prefeitura, quando dizem um dado, quando você vai conversar com alguém interno, as pessoas dizem: 'Não, isso aí está errado, não bate, não confere com a realidade'. Isso vale para o IJF, para as policlínicas, Gonzaguinhas", acrescenta De Assis.

"São operações que a máquina pública tem. São dados para governar. O que Fortaleza tem, o que está devendo, o que está previsto para o próximo ano, os empréstimos que começam a ser pagos em 2025", pontua o vereador Bruno Mesquita (PSD), acrescentando que boa parte dos impasses foi descoberta por meio de denúncias vindas de servidores.

Conforme Sampaio, "todos os dias" são recebidas denúncias e informações de interrupções de serviços em várias áreas. Ele cita que algumas vem à tona apenas por meio da imprensa e ou do Ministério Público.

"Eu me preocupo se a gestão dará o tratamento necessário a esses contratos de fornecimento de serviços e produtos até o final do ano em curso, ou se isso se transformará em uma bola de neve que terá que ser gerida pelo futuro gestor".