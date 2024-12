Gleisi diz que bancada petista deve procurar governo

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, informou no sábado que a bancada do partido pretende procurar o governo federal para "colocar preocupações" sobre as mudanças propostas no pacote fiscal em relação à concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). As declarações ocorreram após reunião do diretório nacional do PT, em Brasília (DF), onde a cúpula realizou a votação de uma nova resolução política da legenda. Na ocasião, ela foi questionada sobre a possibilidade de a bancada se reunir para discutir a questão.

"Sim, vai votar, o projeto vai ter que votar. Então, nós vamos ter reunião esta semana para discutir as medidas, para ver as medidas todas", declarou.

A presidente do PT foi questionada se o partido vai procurar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Nós vamos avaliar e queremos conversar com o governo, se a gente tiver propostas, né? Vamos procurar o governo para colocar as nossas propostas ou preocupações", disse.

Na próxima segunda (9), técnicos do ministério vão se reunir com deputados do PT. A intenção dos parlamentares é tirar dúvidas ainda existentes e qualquer dúvida de que ajuste fiscal de Fernando Haddad pode afetar os mais pobres.

Em relação à possibilidade de que o pacote fiscal seja aprovado ainda neste ano no Congresso, Gleisi disse haver "boa vontade" dos parlamentares. (das agências)