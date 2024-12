Indicação de Onélia Santana para o TCE é oficializada com apoio de 39 deputados

Foto: AURÉLIO ALVES ESPOSA de Camilo, Onélia deve ser sabatinada na Alece nesta quinta-feira

Onélia Santana, secretária da Proteção Social no Governo Elmano de Freitas (PT) e esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), teve indicação oficializada para o cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) pela Assembleia Legislativa.

Dos 46 deputados estaduais, 39 assinaram a indicação de Onélia que será lida na sessão desta quarta-feira, 11, na Casa. Entre os signatários, estão nomes da base aliada e até da oposição. A expectativa é de que a secretária estadual seja sabatina e tenha o nome aprovado para o posto até quinta-feira, 12.

A indicação da ex-primeira-dama do Ceará vinha sendo tratada nos bastidores para assumir a função. Questionada no início de novembro sobre a possibilidade, Onélia chamou de “especulações” a indicação para o cargo de conselheira do TCE e disse que não responderia perguntas sobre o assunto.

Veja lista completa de apoios:

Evandro Leitão (PT)



Fernando Santana (PT)



Osmar Baquit (PDT)



Danniel Oliveira (MDB)



Juliana Lucena (PT)



João Jaime (Progressistas)



Dr. Oscar Rodrigues (União)



David Durand (Republicanos)



Emília Pessoa (PSDB)



Agenor Neto (MDB)



Almir Bié (Progressistas)



Alysson Aguiar (PCdoB)



Antônio Granja (PDT)



Antônio Henrique (PDT)



Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos)



Apollo Vicz (PSD)



Cláudio Pinho (PDT)



Davi de Raimundão (MDB)



De Assis Diniz (PT)



Fernando Hugo (PSD)



Firmo Camurça (União)



Guilherme Bismarck (PDT)



Guilherme Landim (PDT)



Guilherme Sampaio (PT)



Jeová Mota (PDT)



Jô Farias (PT)



Júlio César Filho (PT)



Leonardo Pinheiro (PSD)



Lia Gomes (PSD)



Lucílvio Girão (PSD)



Lucinildo Frota (PDT)

Marcos Sobreira (PDT)



Marta Gonçalves (PL)



Martinha Brandão (Cidadania)



Missias do MST (PT)



Nizo Costa (PT)



Romeu Aldigueri (PDT)



Renato Roseno (Psol)

Stuart Castro (Avante)

Não assinaram a indicação de Onélia Santana:

Alcides Fernandes (PL)



Carmelo Neto (PL)



Dra. Silvana (PL)



Felipe Mota (União)



Sargento Reginauro (União)



Sérgio Aguiar (PDT)



Queiroz Filho (PDT)



A vaga para o TCE é vitalícia e está aberta desde a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, em 16 de junho, aos 66 anos de idade. Alexandre estava na corte de contas desde 1995.

Romeu Aldigueri (PDT), líder de Elmano na Alece e presidente eleito da Casa, fez o anúncio na tribuna e afirmou que a indicação de Onélia se sobrepõe a questões de natureza político-partidárias, uma vez que membros de todas as siglas assinaram.

"É uma oportunidade que nós estamos dando para que o Tribunal de Contas do Estado tenha pela primeira vez tenha a paridade. E tenha a partir de agora três mulheres na sua composição", destacou. No TCE, duas mulheres ocupam postos. A ex-senadora Patrícia Saboya como ouvidora e Soraia Victor como conselheira.



Aldigueri elogiou o currículo da secretária e ex-primeira-dama do Ceará, dando ênfase no doutorado em Saúde Pública e MBA em Gestão Pública. Segundo o deputado, a indicação é mais do que o portifólio, mas a também a história de vida e todos os cargos já ocupados.

"Tem todas as condições para bem servir a população cearense no Tribunal de Contas do Estado", completou (...) Mais uma mulher de conduta ilibada com competência técnica para bem servir e dirigir aquela augusta casa, aquele tribunal tão querido e espetacularmente essencial para a condução dos trabalhos nas câmaras municipais, nas prefeituras, no órgãos públicos municipais e estaduais do Ceará", completou.

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) defendeu as qualificações de Onélia. "É um nome técnico, preparado, com conhecimento, com habilidade. Por onde passou, brilhou, por onde passou, fez entregas. Agora, no seu papel de fiscalizar com as competências e com as habilidades, vai fazer com que a gente tenha esse senso de responsabilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo", disse.

Ainda conforme o deputado, que é líder do bloco petista na Alece, Onélia será uma “boa representação” e significa avanço na "ocupação dos espaços por mulheres".