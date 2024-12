Jade rechaça críticas à indicação de Onélia: "Se fosse homem, não teria questionamento"

Foto: FERNANDA BARROS Vice-governadora do Ceará e secretária estadual da Mulheres, Jade Romero (MDB)

A vice-governadora Jade Romero (MDB) avalia que os questionamentos sobre a indicação da secretária estadual de Proteção Social, Onélia Santana (PT), passa por uma questão de gênero. A emedebista rechaça as críticas e se diz feliz pelo nome da aliada, que deve assumir posto de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE).

"Talvez, se a Onélia fosse homem, não tivesse esse questionamento todo. Inclusive, eu não lembro de ter visto esse questionamento quando outras pessoas compuseram o Tribunal — porque lá nós temos pessoas da área da saúde, engenheiros, pessoas da área jurídica —, e o que é determinante é o conhecimento jurídico e a capacidade para estar à frente do cargo. E eu não tenho nenhuma dúvida que a Onélia reúne essas competências", disse ao O POVO em entrevista nesta quarta-feira, 10, durante Inauguração da Casa da Mulher Eusebiense, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

O nome de Onélia já circulava nos bastidores antes de ter a indicação oficializada com apoio de 39 deputados estaduais do Ceará, incluindo nomes da oposição. Outros parlamentares, no entanto, criticaram a decisão devido a secretária ser esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Jade rechaçou a postura do grupo e mencionou currículo de Onélia como favorável para assumir o cargo no TCE-CE.

“Sobretudo, porque todos nós que estamos dentro do governo, nós que assumimos esses cargos, principalmente de secretário de Estado, somos ordenadores de despesa, temos total conhecimento e condição, conhecimento jurídico e condição de estar à frente desses cargos. Primeiro que eu fico feliz de ver uma mulher ocupando esse espaço, e a Onélia foi uma mulher que fez a sua história para além do ministro Camilo Santana”.

A vice-governadora citou, ainda, políticas públicas como o Programa Mais Infância e o Vale Gás Social para destacar o trabalho da aliada no Ceará.

“Eu poderia citar aqui uma série de projetos que foram iniciados pela Onélia, que é uma mulher que nos representa, que tem a capacidade técnica para assumir, sim, esse cargo e que tem uma história para além do ministro Camilo Santana. Todo respeito ao nosso ministro Camilo Santana, mas a gente não pode reduzir nenhuma mulher ao seu relacionamento. A Onélia, por si só, tem a capacidade e as condições necessárias de assumir esse cargo”, reforçou Jade.