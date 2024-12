Acilon diz que está disponível para assumir qualquer secretaria, mas só no Eusébio

Foto: Roberta Farias/Divulgação PREFEITO do Eusébio, Acilon Gonçalves, na inauguração da Casa da Mulher Eusebiense

Finalizando mandato e com outros três no currículo, o prefeito Acilon Gonçalves (PL) disse estar disponível para assumir secretaria apenas no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo ele, não há pretensão de deixar o município.

"Não levei em consideração fora do Eusébio [assumir pasta no Executivo]. Estou preparado para ser secretário de qualquer secretaria do Eusébio, mas não tem nada decidido. Nós estamos deixando o prefeito bem à vontade para montar toda a equipe", disse em entrevista ao O POVO na última terça-feira, 10, durante inauguração da Casa da Mulher Eusebiense.

No cidade, distante 21 quilômetros de Fortaleza, quem assumirá a prefeitura é o ex-prefeito e aliado de Acilon, José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior (PRD). Apesar de não citar preferência por pasta, o atual gestor sinalizou Educação como prioridade.

"Mas, estou aqui pronto para cuidar de cada secretaria que precisar, mesmo informalmente, mas o meu grande foco hoje no Ceará é a educação. Fazer as crianças aprenderem a viver na educação infantil desde cedo, ser alfabetizado mais cedo ainda, sem deixar de ser criança, brincando, porque isso é que ela tem que fazer até os 7 anos. Fazer com que ela chegue no ensino médio preparado para ser profissionalizado, porque, tendo profissão, o Ceará tem tudo", afirmou Acilon.

Esse foi também o ponto que considerou como destaque no balanço da própria administração nos últimos quatro anos. "Resumindo, [deixamos] uma educação que educa. Nós deixamos as crianças, quando terminam o primeiro ano, já quase alfabetizadas. No próximo ano, elas estarão alfabetizadas. Temos também uma saúde resolutiva, que resolve problemas e não só transfere", avaliou o prefeito.

E acrescentou: "Temos um assistente social que tira as pessoas da linha da pobreza. Futuro: migrar essas pessoas para o emprego. Temos também geração de uma economia que cria, dia após dia, os novos postos de trabalho".

Conforme Acilon, a missão de Dr. Júnior será "modernizar" os trabalhos "que consolidaram todos os programas sociais e projetos de atendimento à melhoria de vida das pessoas".

"Nós procuramos fazer tudo isso e deixando consolidado para não ter retrocesso. Deixou de ser política de governo para ser política de Estado. Tudo isso nós já temos aqui funcionando bem. Nos próximos quatro anos, antenados com essa administração, o prefeito vai modernizar, colocando a inteligência a serviço desses serviços. Tudo vai fluir com maior rapidez, maior transparência e melhor acesso à população", projetou.

Além disso, sobre a própria carreira, Acilon voltou a mencionar disponibilidade para ajudar aliados eleitos em municípios cearenses. "Eu serei, acima de tudo, um orientador para quem buscar minha orientação, de uma experiência de 20 anos de Executivo, de mais outros 12 anos de parlamentar. Enfim, são anos e anos de estrada para servir e ceder essa consultoria para quem quiser, a custo zero".