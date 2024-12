Futura secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins se desfilia do PSDB em Santa Quitéria

Foto: Aurélio Alves Socorro Martins ex e futura secretária da Saúde de Fortaleza

Confirmada como futura secretária da Saúde de Fortaleza na gestão Evandro Leitão (PT), Socorro Martins pediu desfiliação do PSDB no município de Santa Quitéria. A médica era a presidente municipal do partido. Em nota, o diretório estadual tucano reforçou que mantém posicionamento de oposição ao PT, ao qual o prefeito eleito da Capital faz parte.

A informação a respeito da nova titular da pasta da Saúde foi antecipada, nesta quarta-feira, 11, pelo colunista Érico Firmo, do O POVO. Socorro exerceu a mesma função no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016.

Socorro assumiu a presidência municipal do partido em julho deste ano, em comissão provisória, quando o controle da sigla saiu das mãos do ex-prefeito Tomás Figueiredo, que concorreu a prefeito pelo MDB. Socorro chegou a ser cotada para concorrer a vice-prefeita na chapa do prefeito Braguinha (PSB), que foi reeleito.

Em nota, o PSDB agradeceu ainda a atuação de Socorro na liderança do partido, e explica que a decisão partiu da mesma, mas reafirma que "não faremos parte do governo liderado pelo PT, permanecendo concorrentes com nossos valores e compromissos com a sociedade brasileira".

A nova secretaria esteve à frente de diferentes equipamentos de saúde, exercendo funções de diretora do Hospital de Maracanaú, diretora do Gonzaguinha do José Walter, diretora do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara e diretora do Hospital de Messejana, referência na área da cardiologia. Além disso, Socorro Martins é professora do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Confira a nota do partido na íntegra

O Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira Ceará (PSDB) informa que, na manhã desta quarta-feira, 11 de dezembro, a presidente do diretório municipal de Santa Quitéria, Maria do Socorro Martins, solicitou sua desfiliação do PSDB. A decisão foi tomada pela filiada para que possa tomar suas decisões em caráter pessoal.

O PSDB agradece imensamente a contribuição de Maria do Socorro Martins ao longo de sua trajetória no partido, reconhecendo seu empenho e dedicação.

Reiteramos que o PSDB mantém sua posição de firme oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) e reafirmamos que não faremos parte do governo liderado pelo PT, permanecendo coerentes com nossos valores e compromissos com a sociedade brasileira.

Atenciosamente,

Partido da Social Democracia Brasileira do Ceará (PSDB)

PSDB CEARÁ