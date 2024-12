Camilo sobre indicação de Onélia para o TCE: "Assunto é da Assembleia"

Foto: AURÉLIO ALVES ESPOSA de Camilo, Onélia deve ser sabatinada na Assembleia nesta quinta-feira

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), foi sucinto ao falar sobre a indicação da secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana (PT), para conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). "Esse assunto é da Assembleia, né", respondeu ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Camilo e Onélia são casados. Ela foi indicada por 39 deputados estaduais na última terça-feira, 10, inclusive pessoas da oposição. A ex-primeira-dama do Ceará foi sabatinada nessa quinta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia. Ela foi aprovada por 7 votos a 2. A indicação será votada nesta sexta-feira, 13, no plenário da Alece.

O repórter do O POVO voltou a questionar, mas Camilo se limitou a dizer: "Eu já respondi, esse assunto é com a Assembleia". Diante da insistência do correspondente, ele acrescentou: "Eu respondi, eu já respondi".

Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília