Cid sobre Onélia no TCE: "Seria esquisito se o atual governador indicasse a sua esposa"

Foto: FERNANDA BARROS O senador Cid Gomes (PSB)

Para o senador Cid Gomes (PSB), não há inconveniências na indicação de Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para ocupar o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE). Haveria, problemas, segundo ele, caso a indicada fosse casada com o atual governador, Elmano de Freitas (PT).

Em fala à imprensa nesta quinta-feira, 12, data em que a ex-primeira-dama do Ceará foi sabatinada pelos deputados estaduais, Cid afirmou que Camilo não é mais governador, portanto, já teve todas contas prestadas e julgadas pela Corte, por isso não haveria polêmica na escolha.

"O Camilo foi governador do Estado. Todas as suas contas já foram apreciadas pelo TCE. Não tem mais nenhuma conta do ex-governador Camilo a ser apreciada. Portanto, seria esquisito se o atual governador indicasse a sua esposa e tivesse contas no Tribunal de Contas ainda a prestar, mas o Camilo já prestou todas as contas e elas foram aprovadas, e ele hoje é ministro. As contas dele de ministro vão ser julgadas no Tribunal de Contas da União (TCU). Sinceramente, não vejo nenhuma incongruência", disse.

Cid Gomes elogiou Onélia e destacou o significado de ter mais mulheres em funções importantes no Ceará. Lembrou que ela já foi secretária municipal e estadual, bem como tem graduações e pós-graduações.

"Ela é uma pessoa qualificada e o fato de ser esposa de um ex-governador, ao meu juízo, não seria um impeditivo para que ela possa ocupar essa função. O único impeditivo é se tivesse contas do Camilo pra ser deliberada, e não existe", completou.