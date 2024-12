Mesa Diretora na CMFor: Oposição aguarda diálogo com Léo Couto para definição

Foto: FÁBIO LIMA/O POVO CÂMARA Municipal de Fortaleza (CMFor)

Próximas do fim da 19ª legislatura, as discussões sobre a nova composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2025/2026 seguem avançando. Léo Couto (PSB), candidato a presidente indicado pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT), tem se reunido com os demais parlamentares.

O vereador procurou e conversou com as diversas alas das bancadas, incluindo os do PL, partido de André Fernandes, candidato derrotado no segundo turno contra Evandro. Apesar da manifestação do deputado federal de uma chapa de oposição, a formação não foi vista como viável.

A expectativa é de que em reunião no início da próxima semana, Léo Couto e membros da oposição possam acertar qual espaço os vereadores ocupem na Mesa encabeçada por ele, tendo assim apenas uma chapa e respeitando a proporcionalidade das bancadas, uma vez que o PL é o segundo partido com mais vereadores eleitos.

Além do próprio Léo, outro nome já confirmado é o de Adail Júnior (PDT) como 1° vice-presidente. Ainda com tratativas a se acertarem e em busca de uma composição eclética, outros nomes já são especulados e cotados. Parte da oposição já acertou apoio a Couto.

De acordo com informações confidenciadas ao O POVO, duas opções dialogadas para estarem na Mesa Diretora são as das vereadoras Ana Aracapé (Avante), 1ª suplente da atual Mesa Diretora, e Carla Ibiapina (DC), que irá para o seu primeiro mandato e é nora do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido).

O PDT, maior bancada com oito vereadores, sendo seis já apalavrados com Evandro para compor sua base, deverá ter mais espaço além da 1° vice-presidência, com a promessa de respeito a proporcionalidade.

Gardel Rolim (PDT), atual presidente da Câmara, não deverá pleitear um espaço na Mesa Diretora, segundo um pedetista ligado a ele. Apesar disso, o vereador apostou em consenso e chapa única.

"Já há algum tempo a Mesa da Câmara é feita por consenso. Acredito que neste momento todos os diálogos que estão acontecendo também, nós vamos desfrutar disso (...) "Eu não tenho dúvidas que esse momento é, obviamente, de diálogo, de conversa, de entendimento e dessa busca e desse consenso que nós vamos alcançar", declarou no início de dezembro.