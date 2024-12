Elmano diz que manterá relação "institucional" com Onélia e cita "maturidade" para cumprir missão

Foto: FCO FONTENELE Governador Elmano de Freitas projetou uma "grande colaboração" de Onélia como conselheira do Tribunal de Contas

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou sobre a aprovação da indicação de Onélia Santana (PT), atualmente secretária de Proteção Social em sua gestão, para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). O chefe do Executivo apontou que vai manter "diálogo institucional" com a Corte.

“O diálogo é institucional com o Tribunal de Contas do Estado. O que eu tenho de expectativa é de uma grande colaboração da conselheira, agora eleita a ser empossada, Onélia, junto ao Tribunal de Contas do Estado, é isso que eu tenho como expectativa", ressaltou.

O cargo que Onélia irá assumir é vitalício. A ele é atribuído a análise das contas da gestão de Elmano em alguns anos.

Elmano apontou que Onélia "tem maturidade para cumprir a missão institucional". "Pela sua formação, um trabalho absolutamente técnico e que tem maturidade para cumprir sua missão institucional que é de julgar as contas, mas, não só julgar as contas, acho que Tribunal de Contas tem cada vez mais missão de encontrar soluções consensuais para o Tribunal de Contas da União. Tem buscado criar Câmaras de conciliação para achar soluções para as questões administrativas", ressaltou.

Mais cedo, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou a indicação da secretária para ocupar uma vaga de conselheira. Foram 36 votos a favor da indicação e 5 votos contrários ao nome de Onélia, que é esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O cargo é vitalício e tem subsídio mensal de R$ 39,7 mil.



Mudanças no secretariado

O chefe do Executivo está próximo de fazer modificações em seu secretariado ao final de seu segundo ano de gestão. Elmano apontou que o governo está "concluindo as avaliações para poder tomar decisões". Questionado sobre mudanças na área econômica, o governador foi sucinto: "Estamos discutindo todas (as pastas)".

Algumas horas antes, Salmito Filho (PDT) confirmou ao O POVO que tem a intenção de sair da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado para terminar o mandato de deputado estadual na Assembleia. Questionado se tinha pedido para sair para fazer cumprir o mandato, respondeu: "É verdade".