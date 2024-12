SECRETÁRIOS JÁ ANUNCIADOS

JÚNIOR CASTRO - Segov

Prefeito de Chorozinho, atualmente está no fim do segundo mandato. Este ano elegeu a sucessora, Célia Marinho (Republicanos). É presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

HÉLIO LEITÃO - PGM

Advogado, ex-presidente da OAB-CE e atualmente conselheiro federal da ordem. Foi secretário da Justiça e Cidadania do Estado na época em que Cid Gomes (PSB)

era governador.

Atualmente, é assessor jurídico e de relações institucionais da presidência da Alece

SOCORRO MARINS - SAÚDE

Foi secretária da Saúde de Fortaleza no primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), de 2013 a 2016. Foi diretora do Hospital de Maracanaú, do Gonzaguinha do José Walter, do Hospital Waldemar Alcântara e do Hospital de Messejana. Fundadora e primeira presidente do ISGH, responsável pela gestão de vários hospitais da rede pública.

EUDES BRINGEL - CHEFE DE GABINETE

Vereador eleito de Fortaleza. Atuou em projetos vinculados à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará, É vice-presidente da Federação Cearense de Futebol

DENISE CARRÁ - TURISMO

É advogada e atual secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT). Ela ocupa cargos no Governo do Estado desde a época em que Camilo Santana (PT) era governador.

Chegou a ser secretária-adjunta do Turismo

CORONEL MÁRCIO OLIVEIRA - SEGURANÇA CIDADÃ

Bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul e em Segurança Pública pela Academia General Facó, ingressou na Polícia Militar em 1992. Comandou a PMCE entre 2020 e 2023.

Fundador do CPRaio

SILVIA CORREIA - CONTOLADORIA E OUVIDORIA

Graduada em Ciências Econômicas pela Unifor, com especialização em Economia de Empresas pela UFC e mestrado em Planejamento e Políticas Públicas pela Uece.

Foi secretária adjunta da CGE-CE entre 2007 e 2014

É atualmente controladora da Assembleia Legislativa do Ceará