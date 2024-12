Após recusa de Izolda, Evandro escolhe ex-secretário estadual Idilvan Alencar para a Educação

Foto: Zeca Ribeiro DEPUTADO Idilvan Alencar comandará Educação em Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) escolheu o deputado federal Idilvan Alencar (PDT) para o comando da pasta da Educação de Fortaleza. Definição ocorre após recusa de Izola Cela (PSB) para assumir o cargo.

Idilvan já foi secretário executivo e adjunto da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) de 2007 a 2014, durante o governo de Cid Gomes (Pros), e titular de 2016 a 2018, na gestão de Camilo Santana (PT).

Idilvan é graduado em Engenharia Civil pela Unifor, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e doutorando em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).

Foi também presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre 2015 e 2016 e está no segundo mandato como deputado federal.

Em postagem publicada nas redes sociais, Evandro afirma que Idilvan "é um dos maiores conhecedores da área no país". "Tenho certeza de que Idilvan, junto com nossa valorosa equipe de profissionais da educação do município, fará um exitoso trabalho", acrescentou.

No segundo turno da eleição para prefeitura de Fortaleza, enquanto muitos pedetistas declararam neutralidade ou apoio ao adversário André Fernandes (PL), Idilvan se posicionou a favor do petista.

O deputado fez publicação nas redes sociais na qual afirmou estar "honrado pelo convite e animado em poder contribuir diretamente com a melhoria da educação" na cidade.

"Sei da qualidade da equipe de profissionais da educação de Fortaleza e tenho a convicção de que poderemos avançar muito na garantia do direito à educação", disse.

Ele afirma que "o trabalho na Câmara Federal continua". "Continuarei acompanhando de perto as discussões importantes para a educação nacional em 2025, como, por exemplo, o Novo Plano Nacional de Educação, o Piso Salarial dos Profissionais da Educação e o projeto de concurso público para professores, de minha autoria. Essas e outras pautas terão minha colaboração direta na sua construção, em busca da aprovação", citou.

Idilvan também afirmou que "a parceria com os municípios continuará firme". "Temos muitos projetos em andamento com prefeitos, vereadores e lideranças políticas de diversos municípios, e isso será mantido com a mesma dedicação", garantiu.



Izola Cela foi primeiro opção para SME

A primeira opção de Evandro, na verdade, foi Izola Cela, que negou convite. Ela comandou a Seduc de 2007 a 2014, quando saiu para compor a chapa de Camilo Santana (PT) como vice-governadora, sendo reeleita em 2018. Ela atuou também como secretária-executiva do Ministério da Educação de 2023 a 2024.

Após perder a eleição para a prefeitura de Sobral, Izolda também recusou um convite de Camilo para retornar ao posto de secretária-executiva da pasta do MEC.

O que a professora visava era a vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE). A gestora externou o interesse pela indicação, mas pleito acabou não sendo atendido. A secretária da Proteção Social Onélia Santana, esposa de Camilo, foi indicada para a vaga.

Veja outros nomes escolhidos para secretariado de Evandro

Equipe do prefeito eleito de Fortaleza assume a partir de janeiro de 2025. Na manhã da última sexta-feira, 13, o prefeito eleito anunciou oficialmente os sete primeiros secretários.

São eles Junior Castro (Secretaria Municipal de Governo); Eudes Bringel (Chefia de Gabinete); Socorro Martins (Secretaria da Saúde); Denise Carrá (Secretaria do Turismo); Cel. Márcio Oliveira (Secretaria Municipal de Segurança Cidadã); Silvia Correia (Controladoria e Ouvidoria do Município); e Hélio Leitão ( Procuradoria Geral do Município).