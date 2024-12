Luiz Pontes critica Élcio por desfiliar Socorro Martins do PSDB: "Ato extremado"

Foto: ALEX GOMES, em 26/10/2019 LUIZ PONTES disse que a desfiliação de Socorro é "prejudicial ao partido"

Ex-presidente do PSDB no Ceará e ex-senador, Luiz Pontes lamentou a desfiliação de Socorro Martins da legenda e disse que a “decisão foi imposta” à médica escolhida pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), para ficar à frente da Secretaria Municipal da Saúde.

Pontes definiu a decisão do partido como “um ato extremado" e criticou a conduta do atual presidente da sigla no Ceará, Élcio Batista, em uma publicação nas redes sociais na noite do último domingo, 15.

"Em um momento em que a integridade e a dedicação à saúde da população são mais valorizadas do que nunca, desejo todo o sucesso à médica Socorro Martins em seu novo desafio de comandar a Secretaria de Saúde de Fortaleza, atendendo convite do prefeito eleito Evandro Leitão. Ao mesmo tempo, lamento que, para aceitar o convite, tenha sido imposta sua desfiliação do PSDB. Tal decisão foi uma medida unilateral do presidente do diretório estadual, Elcio Batista, sem que outras pessoas e instâncias do partido tenham sido ouvidas. Eu mesmo, recebi com surpresa, considerando um ato extremado, desnecessário e prejudicial ao partido", escreveu Luiz Pontes no comunicado.

O convite para Socorro integrar a gestão Evandro foi confirmado e divulgado na última quarta-feira, 11. A futura secretária é professora do curso de Medicina da Universidade Federal Ceará (UFC) e tem experiência em gestão de saúde. Ela já foi secretária da área na Prefeitura de Fortaleza, durante o primeiro governo de Roberto Cláudio, entre 2013 e 2016.

Leia mais Futura secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins se desfilia do PSDB em Santa Quitéria

Sobre o assunto Futura secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins se desfilia do PSDB em Santa Quitéria

A desfiliação foi articulada pelo presidente estadual do PSDB, Élcio Batista, em razão da oposição dos tucanos ao governo Evandro em Fortaleza. Na publicação, Luiz Pontes defendeu que é necessário fazer “uma oposição responsável, mas sem rancor nem extremismo”.

"Entendo o desejo do presidente do diretório estadual em reposicionar o PSDB para liderar um projeto de poder no Ceará, mas não vejo como a manutenção de Socorro Martins como filiada desviaria o foco dessa finalidade, uma vez que o convite foi uma decisão pessoal do prefeito eleito e a aceitação atendeu avaliação exclusivamente dela", completa a nota assinada pelo ex-senador.

Em nota, o diretório estadual tucano reforçou que mantém posicionamento de oposição ao Partido dos Trabalhadores, ao qual o prefeito eleito de Fortaleza faz parte. "A decisão foi tomada pela filiada para que possa tomar suas decisões em caráter pessoal", informa o partido.

O ex-senador disse defender "uma oposição responsável, mas sem rancor nem extremismo". "Enquanto ex-dirigente do PSDB por quatro vezes, expresso meus sentimentos de sucesso à nova administração de Evandro Leitão. Apoiamos o PDT, participando inclusive da gestão do prefeito Sarto, a quem atribuímos grandes entregas, mas o resultado da eleição deve servir como um convite à reflexão e ao diálogo, promovendo um ambiente de colaboração entre os membros do PSDB e a sociedade. É hora de deixar de lado as divisões e focar no que realmente importa: o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade".

O POVO tentou entrar em contato com o presidente do PSDB no Ceará, Élcio Batista, por meio de ligações e mensagens, para que ele pudesse comentar as alegações do ex-senador Luiz Pontes, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Confira a nota do ex-presidente estadual do PSDB, Luiz Pontes, na íntegra:

Nota de solidariedade à Dra. Socorro Martins:

Em um momento em que a integridade e a dedicação à saúde da população são mais valorizadas do que nunca, desejo todo o sucesso à médica Socorro Martins em seu novo desafio de comandar a Secretaria de Saúde de Fortaleza, atendendo convite do prefeito eleito Evandro Leitão. Ao mesmo tempo, lamento que, para aceitar o convite, tenha sido imposta sua desfiliação do PSDB. Tal decisão foi uma medida unilateral do presidente do diretório estadual, Elcio Batista, sem que outras pessoas e instâncias do partido tenham sido ouvidas. Eu mesmo, recebi com surpresa, considerando um ato extremado, desnecessário e prejudicial ao partido.

Entendo o desejo do presidente do diretório estadual em reposicionar o PSDB para liderar um projeto de poder no Ceará, mas não vejo como a manutenção de Socorro Martins como filiada desviaria o foco dessa finalidade, uma vez que o convite foi uma decisão pessoal do prefeito eleito e a aceitação atendeu avaliação exclusivamente dela.

Acredito que a verdadeira vocação de um médico é servir à sociedade, e espero que a Dra. Socorro mantenha sua integridade e continue a inspirar outros com seu exemplo. Estou ao seu lado nesta jornada, torcendo para que suas decisões sejam guiadas pelos valores que sempre a nortearam.

Quanto ao PSDB, que sempre norteou suas decisões pelo equilíbrio, direito ao contraditório e à expressão de seus filiados, defendo que façamos uma oposição responsável, mas sem rancor nem extremismo. Enquanto ex-dirigente do PSDB por quatro vezes, expresso meus sentimentos de sucesso à nova administração de Evandro Leitão.

Apoiamos o PDT, participando inclusive da gestão do prefeito Sarto, a quem atribuímos grandes entregas, mas o resultado da eleição deve servir como um convite à reflexão e ao diálogo, promovendo um ambiente de colaboração entre os membros do PSDB e a sociedade. É hora de deixar de lado as divisões e focar no que realmente importa: o bem-estar da população e o desenvolvimento da cidade.

É possível fazer uma oposição responsável, sem perder de vista a ideia de construir um PSDB mais forte, inclusivo e comprometido com as causas que realmente importam. O futuro de Fortaleza depende da nossa capacidade de diálogo e da nossa disposição para agir em conjunto, em vez de perpetuar divisões. É tempo de unir forças e traçar um caminho que beneficie todos os fortalezenses.