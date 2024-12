Parlamentares do Psol citam independência em relação à gestão Evandro e que não negociam cargos

Foto: Samuel Setubal Deputado estadual Renato Roseno (Psol)

Membros do Psol, como a bancada eleita de vereadores, Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, e o deputado estadual Renato Roseno, divulgaram uma Carta ao Povo de Fortaleza, em que reafirmam independência política com a futura gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). No texto, é dito que o Psol foi parte da vitória apertada do petista para poder derrotar o candidato bolsonarista, o deputado federal André Fernandes (PL).

"Fizemos isso por termos a convicção que não haveria nada pior para a classe trabalhadora e para o povo de Fortaleza que a extrema direita e o fascismo administrando nossa cidade. Era, e é, urgente derrotar a extrema-direita nas urnas, nas ruas e nas mentes e corações de nosso povo que foi envenenado pela extrema-direita", diz.



Lembram que da mesma forma o Psol apoiou o governador Elmano de Freitas (PT), mas apontam que após assumir o posto, ele teria adotado medidas contra os professores e a educação, citando também o apoio do Governo à liberação do uso de drones para pulverização área de agrotóxicos.

Posteriormente, em tom de cobrança, afirma que a sigla mobilizará a sociedade para que Evandro implemente as propostas pelas quais ele foi eleito. Apontam ainda que a candidatura de Leitão representou uma articulação eleitoral com partidos e "figuras burguesas de direita".

"Por isso, essa composição política representa também a força da máquina e do poder econômico das elites, apesar de ter ampla base de trabalhadores e trabalhadoras que a apoiam por enxergar nela a alternativa viável para frear o avanço da extrema direita bolsonarista", destacam.

Em seguida, o texto afirma que o Psol não é movido por ocupação de secretarias e outros cargos na administração pública. De acordo com os filiados que divulgaram a carta, o partido não pleiteia os postos e, se há negociação, é individual, não partidária.

"Nossa bancada reeleita não vacilará em fazer combate unitária contra a bancada bolsonarista, fazendo a defesa das medidas progressistas que a gestão capitaneada por Evandro Leitão apresentar, ao tempo em que resguardamos nossa completa independência política para defender as causas populares, o meio ambiente e os interesses das camadas subalternizadas da sociedade, votando contra esse mesmo governo sempre que se fizer necessário", completam.



Os parlamentares signatários da nota compõem ala do Psol que é mais resistente em apoiar o grupo político que governa o Estado e administrará Fortaleza a partir de janeiro. Um outro grupo dentro do partido, que ocupa o diretório estadual da legenda, é mais próximo ao PT e ao governismo.

O Psol ocupa uma das secretárias do governo Elmano de Freitas (PT). Adelita Monteiro é a titular da pasta da Juventude.

Nas eleições em Fortaleza, o Psol teve o produtor cultural Técio Nunes, ex-marido de Adelita, como candidato à Prefeitura. Ele foi o sexto candidato mais votado, com 8.923 votos (0,64%). No segundo turno, Técio foi um dos primeiros a declarar apoio a Evandro.