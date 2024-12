Itaiçaba: vereador é preso por irregularidades em contratos; Prefeitura de Umari também é alvo

Foto: Reprodução/MPCE MPCE deflagra operações em Itaiçaba e Umari para apurar supostas irregularidades em contratos de serviços de limpeza pública

Um vereador de Itaiçaba, distante 159,5 km de Fortaleza, foi preso na última terça-feira, 17, em operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Além do parlamentar, um servidor do gabinete do prefeito também foi afastado da função por seis meses, conforme o MPCE. São apontadas supostas irregularidades em contratos de limpeza pública. Os nomes não foram divulgados.

A operação, batizada de “Purgatio”, ocorreu por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap), com o apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE). O órgão também deflagrou a operação “Averitia”, em Umari, no mesmo dia, para cumprir mandados de busca e apreensão pelo mesmo motivo: contratos irregulares com a empresa que presta serviços de limpeza pública, a mesma de Itaiçaba.

Operação em Itaiçaba

Em Itaiçaba, a ação é um desdobramento da operação “Itaiçaba”, de 2023, que resultou no afastamento do então prefeito. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura e na residência do vereador preso.

Para substanciar as apurações, foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e documentos. Conforme o MPCE, os investigados poderão responder por crimes contra a administração pública.

Operação em Umari

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nessa terça-feira, 17, na Prefeitura de Umari, na sede da empresa investigada e nas residências do prefeito Sandro Rufino (PSD), além de ter como alvos secretários, ex-secretários e empresários. No município, que fica a 424,51 km da capital cearense, a operação recebeu o nome de “Averitia”, com origem no latim e que remete à ganância.

A ação foi deflagrada em Umari e em Fortaleza. Aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos foram apreendidos. Caso sejam provadas as acusações contra os investigados, eles poderão responder também por crimes contra a administração pública.

O POVO buscou contato com a Prefeitura de Umari, mas o número de telefone disponibilizado no site oficial e que corresponde ao gabinete do prefeito não completa as ligações.