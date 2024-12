Chagas Vieira diz que novos secretários de Elmano devem ser anunciados entre Natal e Réveillon

Foto: AURÉLIO ALVES CHAGAS Vieira assumiu recentemente a Casa Civil do Governo do Estado

Secretário-chefe da Casal Civil do Estado, Chagas Vieira disse que a reforma no secretariado do governo Elmano de Freitas (PT) deve ocorrer entre o Natal e o Réveillon. A informação foi dada em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 19, durante cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos de Fortaleza, realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

"A reforma vai acontecer. Eu fui o primeiro nome apresentado e estou contribuindo com ele justamente também na montagem dessa reforma. Eu acredito que entre o Natal e o Ano Novo, os nomes dessa reforma serão apresentados", projetou Chagas.

O secretário também elencou algumas prioridades da gestão para a segunda metade do mandato. "Aquilo que a gente fez ao longo desses dois primeiros anos, essas ações elas serem potencializadas e as secretarias estarem em permanente contato com a população, conversando com a imprensa, nas redes sociais, prestando contas com a população, dizendo exatamente tudo aquilo que está sendo feito e ouvindo a população para melhorar naquilo que precisa ser melhorado".

Conforme Chagas, "há muitos desafios, mas há uma motivação muito grande que esses próximos dois anos sejam ainda melhores, deem uma celeridade ainda maior na entrega dessas obras e serviços".

O secretário também ponderou que, "mais do que buscar uma marca", o objetivo do governo "é realizar serviços e ações". "Eu acho que a marca acaba sendo a consequência de um trabalho. O Governo do Estado tem trabalhado muito nesses últimos dois anos. Houve avanços importantes em todas as áreas", avaliou.