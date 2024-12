Equipe de Sarto terá até 10/1 para adicionar informações ao relatório de transição, diz Gabriella

Foto: AURÉLIO ALVES GABRIELLA Aguiar é coordenadora da equipe de transição

Vice-prefeita eleita e coordenadora da equipe de transição do governo Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar (PSD) informou que o relatório final do processo de mudança de gestão será entregue até o penúltimo dia do ano. Contudo, a equipe do prefeito José Sarto (PDT) terá até janeiro para adicionar informações.



"A gente pretende entregar até o final do mês o relatório. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) tem uma data limite: até o dia 10 de janeiro. Então, a gente vai entregar no dia 30 um relatório com as informações que nós conseguimos até agora, mas vamos dar para a atual gestão para nos dar os dados até o dia 10 de janeiro para tentar incluir mais dados no relatório e que ele seja completo para o TCE", disse Gabriella em entrevista coletiva realizada antes da cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos em Fortaleza, realizada nesta quinta-feira, 19, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

A vice-prefeita eleita reforçou "dificuldades em coletas dados organizados". "Eu tenho dito que, muitas vezes, foi apresentado muito mais uma propaganda da gestão atual do que os dados que a gente realmente precisa para os primeiros 100 dias, para o início da nova gestão. Apesar disso, nós temos nos organizado, nós temos visitado equipamentos, nós temos conversado com os servidores, com a população. Estamos sempre atentos, também, ao papel da imprensa. Eu tenho certeza que estaremos prontos para cuidar de Fortaleza da maneira que Fortaleza merece", projetou.

Questionada sobre qual pasta deve assumir no secretariado de Evandro, Gabriella foi cautelosa. "Em relação à secretaria, eu digo que a cereja do bolo sempre vem depois".