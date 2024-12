Glêdson diz ter recebido convite de Elmano para encontro no Abolição, mas que declinou

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO ATUAL prefeito, Glêdson Bezerra caiu 4,4 pontos percentuais

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), afirmou nesta quinta-feira, 19, ter recebido um convite do governador Elmano de Freitas (PT) para um encontro no Palácio da Abolição nesta sexta-feira, 20, mas que declinou, alegando incompatibilidade de agendas.

Glêdson afirmou estar honrado com o convite, mas justificou que não conseguirá participar do evento em razão de compromissos previstos na mesma data. “Eu estou muito ansioso para poder sentar com o nosso governador. Ele é o nosso governador, de todos os cearenses e juazeirenses. Eu preciso sentar com ele sobre as coisas de Juazeiro, me sinto lisonjeado com o convite, mas nesse final de ano, são muitos compromissos agendados e os voos daqui para Fortaleza estão impraticáveis”, explicou o prefeito, em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri.

O convite foi transmitido pelo secretário de Articulação Política do Ceará, Nelson Martins. O encontro seria para uma confraternização pela ampliação dos postos de serviços da empresa AeC em Juazeiro do Norte, que deve encerrar o ano com 10 mil postos formais de trabalho ativos. A ampliação do espaço da AeC é uma parceria entre o governo municipal e estadual.

Glêdson agradeceu à parceria com Elmano para realização da obra. “Eu estive com o governador, nós participamos da assinatura do documento e hoje nós estamos conhecendo os louros do que foi plantado lá atrás”, declarou.

O prefeito reforçou que espera se reunir com Elmano para tratar de assuntos relacionados a Juazeiro do Norte. “Eu espero uma reunião institucional e espero que aconteça em breve”, pontuou.

Glêdson Bezerra diz ter sonho de governar o Ceará e não descartar concorrer em 2026

O primeiro prefeito a se reeleger em Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, Glêdson Bezerra afirmou também na entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri ter o sonho de um dia se tornar governador do Ceará. “Eu tenho um sonho de um dia governar o Estado do Ceará, mas eu sei que cada coisa tem seu tempo”, revelou o prefeito nesta quinta-feira, 19.

Glêdson também não descartou a possibilidade de se candidatar ao pleito em 2026 em oposição ao hoje governador Elmano de Freitas (PT). Ele destacou o desejo de estar nas articulação do bloco de oposição ao petista.

“Quando as conversas iniciarem, eu quero estar presente. Quero estar com esse pessoal conversando a respeito das novas possibilidades para o Governo do Estado, quero também mandar minhas contribuições, minhas opiniões, quero fazer parte desse grupo”, afirmou.

A vitória de Bezerra em Juazeiro sob Fernando Santana (PT), candidato apoiado pela cúpula governista no Estado e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), foi uma das principais da oposição no Ceará, dando força para Glêdson. Ele recebeu o apoio de Ciro Gomes (PDT), Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo) e o PL, partido de Jair Bolsonaro.

“Eu penso em dar sequência a um trabalho, corrigir muitas distorções históricas da cidade de Juazeiro, falhas que ainda existem em nosso governo, e fazer investimentos, empreender novos esforços para gente fazer de Juazeiro a terra que a gente tanto sonha”, completou Glêdson. (colaborou Guilherme Gonsalves)