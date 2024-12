Mesa diretora: Léo Couto diz que colocou 1ª secretaria da Câmara à disposição do PL

Foto: AURÉLIO ALVES Vereador Léo Couto (PSB) na cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos de Fortaleza

O vereador Léo Couto (PSB) disse que está em diálogo com o PL, partido opositor ao governo Evandro Leitão (PT), para formação de chapa para a mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele concorrerá como postulante a presidente do Legislativo municipal e articula chapa única.

"Nós estamos aí com alguns nomes na chapa praticamente toda formada, mas, daqui a alguns dias, semana que vem, a gente deve estar divulgando. Estamos conversando com o PL também, colocamos a 1ª Secretaria à disposição, que é como manda regimento da Casa, mas acredito que nós estamos tentando fazer o melhor para que nosso nome chegue no consenso", informou Couto em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 19, na diplomação dos candidatos eleitos de Fortaleza.

Léo ponderou ser um "grande desafio" dialogar com situação e oposição ao governo. "Entendo todo o posicionamento político de todos os colegas da Casa, mas acredito que sim, acredito que a gente construa essa chapa única".

Além do próprio Léo, outro nome já confirmado é o de Adail Júnior (PDT) como 1° vice-presidente. De acordo com informações confidenciadas ao O POVO, duas opções dialogadas para estarem na mesa diretora são as das vereadoras Ana Aracapé (Avante), 1ª suplente da atual legislatura, e Carla Ibiapina (DC), que irá para o seu primeiro mandato e é nora do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido).

Com informações da repórter Júlia Duarte