Onélia Santana toma posse como conselheira do TCE Ceará

Onélia Santana tomou posse, nessa quinta-feira, 19, como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Ex-titular da Secretaria da Proteção Social do Ceará, Onélia assume um cargo vitalício no órgão após semanas de polêmicas que rondaram sua indicação e todo o processo que a sucedeu. Onélia não concedeu entrevistas após a posse.



A cerimônia, na sede do TCE-CE, em Fortaleza, contou com as presenças de diversas autoridades, como o governador Elmano de Freitas (PT), de quem Onélia era secretária até agora, e agora ex-colegas dela na gestão estadual. Também compareceu o presidente da Assembleia Legislativa e prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), além de deputados estaduais, deputados federais, dirigentes partidários, outros conselheiros dos órgãos e representantes do Judiciário.

No salão estavam os três filhos de Onélia com o marido dela, o ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana (PT). O pai de Camilo, Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará e ex-deputado estadual, também esteve presente. Camilo não compareceu. Em dado momento o filho mais novo, José, que estava com outra pessoa na plateia, ficou inquieto e foi para o colo da mãe, junto à mesa de autoridades que acompanhava o evento.

A solenidade ocorreu de forma simplificada, a pedido da nova conselheira, conforme explicou o presidente do TCE, conselheiro Rholden Queiroz. No auditório, ele fez discurso de boas-vindas à colega e reforçou a importância de se desvincular de quaisquer ligações políticas ao entrar no Tribunal de Contas. No discurso, falou do papel dos conselheiros e ressaltou ser positivo que conselheiros venham de áreas diferentes.

De secretária a conselheira

“É uma missão nobre que vossa excelência assume hoje, imagino que esteja dividida em se despedir de seu trabalho e legado e, de fato, é uma verdadeira mudança. Vossa excelência está se despindo de qualquer ligação política anterior e vestindo a toga de magistrado. O TCE, para realizar todas as suas tarefas, precisa estar em situação altiva, imparcial, tratando com respeito todas as instituições, atuando de forma altiva, colaborativa, consensual, mas firme quando precisa ser. E justa, principalmente justa”, destacou.

Por fim, completou: “Faço votos para que vossa excelência encontre uma nova vocação, incorpore os valores do tribunal e encontre felicidade aqui, no trabalho. Costumo dizer que o TCE e a administração (pública) são duas realidades diferentes, mas que estão no mesmo barco. Hoje vossa excelência está deste lado do barco”, concluiu Rholden.

Onélia fala do desafio

Na sequência, Onélia discursou reforçando a honra e responsabilidade de assumir o cargo. “Chego ao TCE imbuída na missão de contribuir de uma nova forma, atuando na fiscalização e prevenção quanto à aplicação dos recursos públicos. Promovendo práticas que assegurem a correta e responsável utilização do orçamento público”, disse.

Ela agradeceu aos deputados, que a indicaram para a vaga, e pelo apoio de aliados políticos que endossaram seu nome. “Compreendo que essa é uma das funções mais desafiadoras da administração pública e estou ciente da dimensão da missão que me foi confiada (...) Agradeço a oportunidade de aprender com os conselheiros desta casa”.



Ao final, as autoridades posaram para fotos, mas Onélia saiu sem dar entrevista, que ficaram a cargo do presidente Rholden Queiroz. Ela já não havia dado entrevistas após a sabatina na Assembleia Legislativa (Alece) em etapa anterior à aprovação da indicação e à posse desta quinta-feira.