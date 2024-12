Presidência da CMFor: Gardel declara apoio e "passa bastão" a Léo Couto

Foto: ERIKAFONSECA / Divulgação CMFor ÚLTIMA sessão do ano na Câmara Municipal teve troca de elogios entre Gardel Rolim e Léo Couto

Na última sessão legislativa de 2024 na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), ocorrida nesta quinta-feira, 19, o presidente Gardel Rolim (PDT) declarou apoio ao vereador Léo Couto (PSB), candidato ao posto apoiado pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

Em discurso na tribuna do balanço de dois anos de mandato à frente da Casa, Gardel "passou o bastão" a Léo Couto. Apesar da eleição para a Mesa Diretora ser em 1° de janeiro de 2025, o vereador do PSB deve receber apoio de quase todos os vereadores.

"Quero também dizer aqui que, para mim, é uma honra, vereador Léo Couto, já, neste momento, declarar que darei o meu apoio a vossa excelência. Votarei em vossa excelência com muito orgulho e já desejar a vossa excelência que tenha um bom mandato", disse Gardel.

Prosseguiu: "Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine, que Deus dê sabedoria para conciliar os interesses, conciliar os debates, conciliar todo o entendimento que nós temos de fazer essa cidade maior. Então acredito que vossa excelência será um grande presidente e quero lhe dizer que faz parte da minha trajetória dizer que lhe apoiei. Quero lhe apoiar e declaro aqui já de pronto".

O vereador Léo Couto (PSB) conta com a ampla maioria do apoio dos parlamentares para se tornar o próximo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO O presidente da Cãmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), declarou o seu apoio a Léo Couto (PSB) para o posto Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Presidência da Câmara Municipal de Fortaleza: Retribuição

Rolim relembrou de quando foi eleito para a presidência da CMFor em 2022, quando o vereador do PSB também pleiteava o posto e retirou de última hora o nome para apoiar o pedetista, falando de dar uma retribuição ao candidato.

Léo Couto, cujo avô, Gerôncio Bezerra, e o pai, José Maria Couto, foram presidentes da Câmara de Fortaleza, iniciou fala felicitando Gardel pelos dois anos de mandato e pedindo uma salva de palmas aos vereadores da Casa.

O parlamentar destacou que no início do mandato tanto ele como Gardel foram líderes da gestão do prefeito José Sarto (PDT), antes de haver rompimento político. "Passamos por momentos difíceis e desafiadores como a política é", disse.

Leia mais Evandro anuncia secretários de Proteção Animal, Planejamento e de Conservação

Sobre o assunto Evandro anuncia secretários de Proteção Animal, Planejamento e de Conservação

O vereador citou as eleições de 2024 como uma das mais acirradas da história e apontou que é momento de diálogo e buscar melhorias para a população de Fortaleza em áreas como saúde, educação, esporte e infraestrutura. Ele também agradeceu o apoio de Gardel e demais vereadores para sua candidatura à presidência da CMFor.

"Agradecer a confiança de todos os colegas. Especialmente sua, presidente Gardel. Eu sei que é um momento difícil, não é fácil chegar à presidência da Câmara da quarta maior capital do país. Mas agradecer por suas palavras, você é uma pessoa habilidosa que eu sei que tem muito a contribuir com o prefeito Evandro, com a Casa", afirmou Léo.

"Agradecer o apoio, principalmente seu, amigo", disse para Gardel. "E de cada colega. E dizer que temos uma candidatura pela frente e vamos conversando com a situação e oposição e estou aqui para tentar fazer o meu melhor", completou.