Aliada de Luizianne e assessor de Elmano: quem são os novos vereadores do PT em Fortaleza

Foto: Aurélio Alves MARI Lacerda e Aglaylson tiveram, respectivamente, 8.034 e 9.603 votos

O PT elegeu quatro vereadores para assumir mandato em 2025 na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFOR). Júlio Brizzi, antes no PDT, e Professora Adriana Almeida seguirão para nova legislatura. Mari Lacerda e João Aglaylson são as novidades do partido no Parlamento. Este será o primeiro mandato deles no Legislativo.

Aglaylson foi o mais votado da sigla, conquistando 9.603 eleitores. Mari teve 8.034 votos, pegando a terceira vaga. Em conversa com O POVO na quinta-feira, 19, durante cerimônia de diplomação no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), os novatos comentaram sobre a trajetória política e as prioridades de trabalho na CMFor.

Mari Lacerda



Mari Lacerda (PT) foi eleita vereadora de Fortaleza com 8.034 votos Crédito: AURÉLIO ALVES Mari Lacerda (PT) na cerimônia de diplomação dos eleitos de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES Mari Lacerda (PT) foi eleita vereadora de Fortaleza com 8.034 votos Crédito: AURÉLIO ALVES

"Eu atuo na política desde muito nova, lutando pelos direitos básicos do meu território. Então, fazer militância e luta política já está no meu DNA. Há muito tempo a gente atua nos movimentos sociais", inicia Mari Lacerda ao comentar sobre a própria trajetória.

Ela também diz ter consciência de que "não será fácil" e projeta encontrar a Prefeitura de Fortaleza em um "cenário muito difícil". Situação que considera demandar, "durante todo esse primeiro ano, ainda mais trabalho".

"Eu estou ansiosa e assustada, mas também muito feliz, porque é muito bom a gente poder chegar aqui, sendo representante do povo, sem ter herança familiar na política, sendo, digamos assim, de mão dadas unicamente com o povo, com os movimentos sociais e com quem já foi grande referência pra essa cidade, que é a ex-prefeita Luizianne Lins (PT)", avalia Mari Lacerda, citando atuação como assessora da deputada federal.

Mestre em Sociologia, Mari Lacerda disputou o cargo de deputada estadual em 2020, mas ficou na suplência.

João Aglaylson

João Aglaylson (PT) foi eleita vereadora de Fortaleza com 9.603 votos Crédito: AURÉLIO ALVES João Aglaylson (PT) na cerimônia de diplomação dos eleitos de Fortaleza Crédito: AURÉLIO ALVES

João Aglaylson revelou preocupação com a situação que a Prefeitura de Fortaleza se encontra. "A gente está acompanhando de perto o trabalho da equipe de transição e sabemos das dificuldades que iremos encontrar pela Cidade. Mas, enquanto mandato, nós temos algumas prioridades de atuação. Primeiro, no combate à fome e à segurança alimentar, que para nós é uma bandeira muito importante", elencou.

O tema é uma das principais ações do governo Elmano de Freitas (PT) — com o Programa Ceará Sem Fome — no qual Aglaylson atuou como assessor especial na Casa Civil. O vereador acrescenta que geração de emprego e "as bandeiras" da cultura e dos diretos humanos também serão prioridades.

"São áreas que a gente pretende atuar, conversando com a população, construindo sugestões, ouvindo o povo de Fortaleza para que a gente possa fazer um mandato participativo e fortalecer o trabalho do prefeito eleito Evandro Leitão (PT)", complementou o vereador.

Aglaylson, inclusive, teve forte atuação na disputa interna do PT sobre quem concorreria ao Executivo de Fortaleza (Evandro ou Luizianne). A chapa dele ficou na segunda colocação entre os apoiadores do hoje prefeito eleito, conquistando 797 votos.

Além disso, o petista trabalhou no gabinete do vereador Ronivaldo Maia, ex-correligionário de Aglaylson hoje no PSD depois de ser expulso do PT, em 2022.



Colaborou a repórter Júlia Duarte