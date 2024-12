Entenda a origem do nome do vereador eleito Chiquinho dos Carneiros

Foto: AURÉLIO ALVES Chiquinho dos Carneiros (PRD) foi eleito vereador de Fortaleza com 9.952 votos

Eleito e diplomado vereador de Fortaleza, Francisco Gomes de Araújo assumirá vaga no Legislativo Municipal pela primeira vez em 1º de janeiro de 2025. Chamado de Chiquinho dos Carneiros (PRD), ele conta que esse, que foi o nome usado na urna, é também como é conhecido.

"Desde criança eu trabalho com carneiro. Nunca fui criador, mas sempre tive o abate de carneiro e vendia no mercado de Fortaleza. Por isso que surgiu o nome Chiquinho dos Carneiros, porque a minha matéria-prima de trabalho é o carneiro", contou ao O POVO na quinta-feira, 19, em cerimônia no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Ele atrela a própria trajetória ao bairro onde nasceu e foi criado, o Planalto Ayrton Senna. "É o meu reduto", externa o futuro parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

"O bairro vizinho, o José Walter, também, que foi a minha infância toda lá. Então, assim, os dois bairros que eu digo onde moro é o Planalto e o José Walter, mas o meu reduto se estende ali à Maraponga, Serrinha, Itaperi. Todos aqueles bairros que ficam ao meu redor", complementa Chiquinho.

Questionado sobre as prioridades do mandato, que se estende até 2028, quando poderá tentar reeleição, ele conta que serão urbanização e melhora na infraestrutura dessas localidades. "O Planalto Ayrton Senna nunca teve um legislador, nunca teve um representante e hoje tem a mim", inicia.

"Vou buscar o máximo de projetos para aquele bairro que nunca foi assistido e os bairros adjacentes. Pode ter certeza que a gente vai se esforçar para levar o máximo de projetos. Um dos principais é a urbanização daquelas ruas ali, a infraestrutura — que é zero de infraestrutura — e, aí, a gente vai trabalhar da melhor forma para conseguir o melhor resultado", garantiu o vereador eleito.