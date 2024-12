Pesquisa mostra queda expressiva na aprovação popular de Janja

Foto: Reprodução/TV Globo Janja da Silva, sociólogca, primeira-dama e mulher do presidente Lula

A opinião dos eleitores brasileiros sobre a primeira-dama Rosângela da

Silva, a Janja, piorou em 2024, segundo pesquisa Genial/Quaest realizada no início de dezembro.

A avaliação positiva registrou nova queda, saindo de 28% em dezembro de 2023 para 22% atualmente. Em fevereiro do último ano, 41% dos eleitores tinham uma opinião positiva sobre ela, o que significa que Janja perdeu quase metade da sua popularidade desde que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o governo.

Ao mesmo tempo, a avaliação negativa da primeira-dama chegou a 28%. A taxa era de 19% no início do governo e já havia subido para 26% em

dezembro passado.

Segundo a pesquisa, 30% dos entrevistados avaliam Janja como regular. O grupo representava 32% no levantamento anterior e 22% no início do governo. Indecisos são 20%.

A Quaest entrevistou 8.598 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 9 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a }margem de erro é de um ponto percentual.

A avaliação do governo Lula como um todo é

melhor do que a de Janja: 34% dos entrevistados consideram o governo Lula regular, ante 33% que avaliam como positivo e 31% como negativo. Outros 2% não souberam responder. A aprovação do trabalho do próprio Lula é de 52%, enquanto 47% desaprovam.

A piora na avaliação positiva da primeira-dama nesses dois anos foi puxada pelo Nordeste, onde ela tinha 56% de avaliação positiva em fevereiro do ano passado, percentual que agora é de 29%, e por aqueles que votaram em Lula no segundo turno da eleição. Neste último caso, houve queda de 30 pontos percentuais. Em fevereiro de 2023, 66% dos eleitores do petista avaliavam Janja de forma positiva contra atuais 36%.

A avaliação negativa de Janja é preponderante entre eleitores de Jair Bolsonaro (58%), quem tem renda familiar de mais de cinco salários mínimos (39%), ensino superior incompleto ou mais (37%), homens (34%), evangélicos (34%), e quem vive no Sul (33%) e no Sudeste (32%).

A mesma pesquisa Genial/Quaest, divulgada no começo do mês, apontara que o trabalho realizado pelo presidente Lula (PT) é aprovado por mais da metade dos brasileiros. Segundo o levantamento, 52% aprovam, enquanto 47% desaprovam. Não sabe ou não respondeu é 1%.

Em outubro, o índice de aprovaçãode Lula era de 51%, o de desaprovação, 45% e os que não sabem ou não responderam, 4%. Foram entrevistadas 8.598 pessoas pela Quaest, pessoalmente, entre 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A região em que Lula possui maior aprovação é o Nordeste. A menor, o Sudeste. Entre os nordestinos ela chega a 67% (era 69% em outubro), no Sudeste é de 44% (era 45%), no Centro-Oeste, 48% (49%) e, no Sul, está em 46%, contra 42% de antes. (da agência Estado)