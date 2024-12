Elmano muda 13 secretários e dirigentes, transfere vice, Catanho e Nelson e nomeia Lia e Domingos

Foto: AURÉLIO ALVES ELMANO de Freitas, governador do Ceará, entrevista exclusiva para OPOVO/CBN

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quinta-feira, 26, 14 mudanças no Governo do Estado. São sete trocas de secretários, além de mudanças em assessorias e órgãos vinculados e na liderança do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"A minha expectativa é de ter o governo mais azeitado, mais acelerado nas entregas, com maior capacidade de realização e oxigenado, com gente que está chegando com gás, com vontade de fazer as entregas todas", disse o governador em entrevista ao O POVO na manhã desta quinta-feira.

Elmano contou que "todo o processo foi conversado muito com as lideranças políticas e olhando o currículo de cada um, onde cada pessoa poderia colaborar mais". As mudanças envolvem a vice-governadora, Jade Romero (MDB), que deixa a Secretaria das Mulheres e assume a Secretaria da Proteção Social (SPS), antes comandada por Onélia Santana, que foi escolhida conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE). Para o lugar de Jade na pasta das Mulheres a escolhida foi a deputada estadual Lia Gomes (PDT).

O governador considera que Lia tem feito "um grande trabalho" na Procuradoria Especial da Mulher da Alece, além de ser "muito comprometida com a pauta". Enquanto Jade também "fez um bom trabalho na Secretaria das Mulheres e tem envergadura política para substituir Onélia na Secretaria de Proteção Social", dando destaque à pasta considerada por ele "prioritária".

Outro remanejamento foi de Waldemir Catanho (PT), que deixou a Articulação Política para assumir o Detran. Para o lugar dele vai Nelson Martins (PT), que era chefe de gabinete. E para a chefia de gabinete foi Gabriel Rochinha.

Passam a compor o secretariado o ex-vice-governador Domingos Filho, presidente do PSD no Ceará, como titular do Desenvolvimento Econômico. O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) será o secretário do Turismo, cargo que já foi do pai, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia (Podemos).

Para Elmano, a experiência de Domingos no comando do Executivo faz com que o agora secretário possa "ir para várias áreas do governo pela capacidade que ele tem de pensar o Estado como um todo". "O que nós precisamos é ter muito bom diálogo, entender os problemas do setor privado para que a gente possa colaborar, primeiro não ser problema, segundo colaborar. E acho que essa habilidade política e essa capacidade de interlocução ele tem", acrescentou o governador.



Fernando Santana (PT), que retirou a candidatura a presidente da Assembleia Legislativa, assume os Recursos Hídricos, pasta que estava com comando interino desde a saída do deputado federal Robério Monteiro (PDT).

Max Quintino, que deu lugar a Chagas Vieira na Casa Civil, assume o Porto do Pecém. "A minha expectativa de como o Chagas, que no começo do governo eu tinha chamado para ser o secretário da Casa Civil, ele não tinha aceito no primeiro momento, agora ele aceitou. Então, nós temos uma expectativa muito boa de um governo ainda mais acelerado, para fazer as entregas todas que queremos", projetou Elmano.

À tarde, Elmano anunciou nas redes sociais que o vereador eleito Erich Douglas (PSD) assumiria a Secretaria da Proteção Animal (Sepa). Ele entra na vaga de David Rattacaso, que ocupava a pasta interinamente após o deputado Célio Studart (PSD) voltar ao mandato na Câmara.

O chefe do Executivo cearense ponderou que a indicação dos nomes "é sempre técnica e política". "Eu nunca defendi a ideia de que o governo é um governo de técnicos. O governo é uma combinação de forças políticas com seus quadros técnicos. É assim que eu creio que se forma o governo, é assim que eu creio que se formam os processos políticos", elucidou.

Veja os novos secretários do Governo do Estado:

Jade Romero (MDB), vice-governadora, assume a Secretaria da Proteção Social e deixa a Secretaria das Mulheres. O cargo era antes ocupado por Onélia Santana, que assumiu como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Eduardo Bismarck (PDT), deputado federal - Secretaria do Turismo, em substituição a Yrwana Albuquerque. Lia Gomes (PDT) - Secretaria das Mulheres, no lugar de Jade Romero. Domingos Filho (PSD) - Secretaria do Desenvolvimento Econômico, no lugar de Salmito Filho (PDT). Fernando Santana (PT) - Secretaria dos Recursos Hídricos, cargo que estava sob comando interino desde que Robério Monteiro (PDT) reassumiu o mandato de deputado federal. Nelson Martins (PT) - Secretaria da Articulação Política no lugar de Waldemir Catanho e deixa a chefia de Gabinete. Erich Douglas (PSD) - Secretaria da Proteção Animal no lugar de David Rattacaso, que ocupava a pasta interinamente Gabriel Rochinha - Assessoria Especial de Chefia de Gabinete, no lugar de Nelson Martins. Frank Ranier Prado - Assessoria Especial de Assuntos Comunitários, no lugar do coronel André Barbosa, indicado secretário pelo prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). Luiza Martins - CearáPar, no lugar de Carolina Monteiro, que entrara em maio passado Max Quintino - Complexo Industrial e Portuário do Pecém Waldemir Catanho (PT) - Detran Lena Ximenes - TV Ceará Guilherme Sampaio (PT) - Líder do Governo na Assembleia Legislativa



A reforma começou pela Casa Civil. Em 10 de dezembro, o governador anunciou o retorno de Chagas Vieira ao cargo, no lugar de Max Quintino. Chagas havia sido o titular da pasta na fase final do governo Camilo Santana (PT) e durante o período em que Izolda Cela foi governadora.

Quem são os secretários

Jade Romero



Titular da Secretaria das Mulheres entre 2023 e 2024, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), é graduada em Gestão Pública, especialista em Políticas Públicas e mestranda em Planejamento e Políticas Públicas. Em sua trajetória, foi também secretária executiva do Esportes na gestão do ex-governador e agora ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Foi ainda secretária de Participação Popular da Prefeitura de Fortaleza na gestão Roberto Cláudio (PDT).

Eduardo Bismarck



Deputado federal no segundo mandato, Eduardo Bismarck (PDT) assume a Secretaria do Turismo, em substituição a Yrwana Albuquerque. No Congresso, o parlamentar atua na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e também na Comissão de Turismo.

Entre 2023 e 2024, o deputado foi coordenador da bancada do Ceará na Câmara dos Deputados, membro da Mesa Diretora de 2021 a 2022, além de vice-líder da bancada do PDT e da maioria. É filho do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, que foi secretário do Turismo de Cid Gomes (PSB).

Lia Gomes



Médica formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), a deputada estadual Lia Gomes (PDT) passa a ser titular da Secretaria das Mulheres, no lugar de Jade Romero. Lia foi secretária executiva da Secretaria da Proteção Social na gestão do ex-governador Camilo Santana (PT).

Lia Gomes é titular da Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e membro das comissões de Infância e Adolescência, Direitos Humanos e Cidadania, Proteção Social e Combate à Fome, Previdência Social e Saúde e Defesa do Consumidor. É irmã de Cid e Ciro Gomes.

Domingos Filho



Advogado formado pela UFC, Domingos Filho (PSD) assume a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, no lugar de Salmito Filho (PDT). Domingos foi vice-governador do Ceará entre 2011 e 2014. Esteve como deputado estadual por quatro mandatos, além de ter sido presidente da Assembleia Legislativa de 2007 a 2010.

Fernando Santana



Especialista em Gestão Pública, Licitação e Direito Administrativo, com MBA em Gestão e Governança Pública, o deputado Fernando Santana já foi secretário municipal em Barbalha, no Cariri, e ex-secretário adjunto da Chefia do Gabinete do ex-governador Camilo Santana. No seu segundo mandato como deputado estadual, ocupa a 1ª vice-presidência da Assembleia.

Nelson Martins



Novo titular da Secretaria da Articulação Política, no lugar de Waldemir Catanho (PT), Nelson Martins é agrônomo formado pela UFC. Em sua carreira na política, foi vereador em Fortaleza e três vezes deputado estadual. Na gestão do ex-governador Cid Gomes (PSB), agora senador, Nelson foi secretário do Desenvolvimento Agrário.

Nelson Martins também esteve à frente da Controladoria e Ouvidoria Geral, das Relações Institucionais e da Casa Civil na gestão do ex-governador Camilo Santana. Entre 2023 e 2024, atuou como assessor especial da Chefia de Gabinete do governador Elmano de Freitas (PT).

Gabriel Motta Rochinha



Gabriel Rochinha é graduado em Sociologia e Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), além de ser especialista em Direito Previdenciário e ter MBA em Governança e Gestão Pública. Agora assume a Assessoria Especial de Chefia de Gabinete, no lugar de Nelson Martins.

No seu trajeto profissional, Gabriel foi bancário, assessor parlamentar na Câmara Federal, assessor jurídico e também chefe de gabinete na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Frank Ranier Prado



Formado em Gestão Ambiental e em Políticas Públicas, Frank Ranier foi diretor de Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador na Central Única dos Trabalhadores, além de assessor da Câmara Federal, da Câmara Municipal de Fortaleza e assessor parlamentar na Alece.

Luiza Martins



Advogada, atua como gestora pública e de projetos, além de assessora e consultora jurídica nas áreas de planejamento urbano e de políticas públicas. Foi secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia entre 2021 e 2024.

Max Quintino



Mestre em Economia do Setor Público pela UFC e graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Foi diretor da Ematerce entre 2011 e 2015, e também presidente do Instituto Agropolos do Ceará de 2015 a 2017.

De 2018 a 2021 foi presidente da Ceasa-CE, até assumir a superintendência do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Também foi secretário da Casa Civil do governo Elmano entre 2023 e 2024.

Waldemir Catanho



Formado em Jornalismo pela UFC, Catanho foi secretário de governo da Prefeitura de Fortaleza de 2004 a 2012, na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). De 2023 a 2024, ocupou a função de titular na Secretaria da Articulação Política. Concorreu a prefeito de Caucaia este ano e ficou na segunda colocação.

Lena Ximenes



Jornalista graduada pela UFC, Lena Ximenes atuou na assessoria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas e também assessora parlamentar na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.

Guilherme Sampaio



Formado em Ciências Contábeis pela UFC, Guilherme Sampaio é pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela Universidade de Mogi das Cruzes e mestrando em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa.

Em 2015 foi titular da Secretaria da Cultura do Ceará. Atualmente é presidente municipal do PT, além de ter cinco mandatos como vereador da Capital e atuar como deputado estadual.



Colaboraram a repórteres Rogeslane Nunes/Especial para O POVO e Thays Maria Salles