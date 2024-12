Mesa Diretora da CMFor: por decisão de André, PL não deve compor chapa governista

Foto: FÁBIO LIMA NOVOS vereadores tomarão posse no dia 1º de janeiro, quando também escolherão a Mesa Diretora

A poucos dias para a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2025/2026, apenas uma chapa se encaminha para concorrer, tendo o vereador Léo Couto (PSB) como candidato a presidente.

Levando em consideração a proporcionalidade dos partidos com parlamentares eleitos, Couto colocou a disposição do PL, segunda maior bancada com cinco vereadores, a 1ª secretaria. O posto, porém, não deve ser aceito.

Julierme Sena (PL), postulante a vaga, e demais vereadores eleitos aguardaram reunião com o ex-candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), para decidirem se iriam compor ou não. O deputado federal, que também é presidente municipal do partido, manteve posição contrária à chapa da maioria, portanto, o PL não deverá ter espaço na Mesa.

O bolsonaristia havia anunciado, por meio de nota, que o partido não iria se aliar ao PT - embora Léo Couto não seja do PT, ele é apoiado pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT) - e portanto colocou o PL contrário à chapa governista, propondo uma de oposição, que não vingou.

Segundo interlocutores, mesmo com o posto de 1° secretário à disposição, André continuou com a postura de se opor. Com isso, a chapa encabeçada por Léo Couto deverá ser eleita por ampla maioria da Casa, porém com os votos contrários dos vereadores do PL.

Composição da Mesa Diretora

A chapa apoiada pelo prefeito eleito Evandro Leitão e base na Câmara de Fortaleza se encaminha para ser eleita com o apoio da grande maioria dos vereadores. Léo Couto é o candidato a presidente. Outros nomes já foram acordados e deverão montar a equipe da Mesa.



Adail Júnior (PDT) como 1° vice-presidente, Júlio Brizzi (PT) sendo o 2° vice-presidente e Luciano Girão (PDT) na 3ª vice-presidência. Além deles, as vereadoras Ana do Aracapé (Avante) e Carla Ibiapina (DC), formarão a equipe de secretariado da Casa.



Com a votação marcada para o primeiro dia de janeiro de 2025, quando a nova composição da CMFor tomará posse, ainda há vagas para serem preenchidas, como os três parlamentares vogais e a indefinição sobre o espaço da oposição.