Reforma mexe com bancadas na Alece e da Câmara Federal

As mudanças promovidas no governo Elmano de Freitas impactarão nas bancadas tanto da Assembleia Legislativa (Alece) como do Congresso Nacional.

Elmano indicou o deputado estadual Fernando Santana (PT) para a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH). O cargo estava sob o comando do deputado federal Robério Monteiro (PDT). Ele se licenciou para retornar as atividades parlamentares antes das eleições e segue no posto.

Fernando será o presidente da Alece de janeiro até fevereiro, no ínterim da renúncia de Evandro Leitão (PT) para assumir a Prefeitura de Fortaleza e posse de Romeu Aldigueri (PDT) na presidência da Casa. Ele então irá tirar licença para assumir a pasta do Executivo.

Assim, a vaga de deputado estadual da Federação PT/PV/PCdoB permanecerá com Guilherme Sampaio (PT), suplente em exercício em virtude da licença de Larissa Gaspar (PT), e escolhido como líder do Governo Elmano.

Guilherme é o segundo suplente, o primeiro, Nizo Costa (PT), já está atuando como parlamentar, uma vez que Moisés Braz ocupa o cargo de secretário do Desenvolvimento Agrário.

No PDT, Lia Gomes foi anunciada como secretária das Mulheres no Governo Elmano. Oriel Filho (PDT) é secretário da Pesca e Agricultura e outra vaga do PDT será aberta após a saída de Evandro da Alece, visto que ele foi eleito pela sigla em 2022.

Salmito Filho (PDT) retornará ao mandato como deputado estadual. Em seu lugar a frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), estará Domingos Filho, ex-vice-governador e atualmente presidente do PSD Ceará.

O deputado Eduardo Bismarck (PDT) será o próximo secretário do Turismo. Além dele, Idilvan Alencar (PDT) também se licenciará da Câmara Federal, mas para comandar a Educação em Fortaleza na gestão de Evandro.

Uma vez que Robério Monteiro não retornará ao Executivo, duas vagas serão abertas para suplentes do PDT. Leônidas Cristino (PDT), o primeiro da fila, e Enfermeira Ana Paula (sem partido), a segunda na suplência.

Atualmente como vereadora de Fortaleza até o dia 31 de dezembro, Ana Paula se desfilou do PDT na janela partidária deste ano e migrou para o PSB. Ela, porém, deixou também o partido socialista após discordâncias. (Guilherme Gonsalves)