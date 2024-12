Sarto diz que tem sentimento de 'dever cumprido' e que o 'futuro a Deus pertence'

Foto: FÁBIO LIMA JOSE SARTO deixará a Prefeitura de Fortaleza nesta semana

Sem conseguir a reeleição, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) não expôs quais serão os próximos passos na vida política, mas informou que em "2025, para começar", vai tirar uns dias de férias. "Trabalhando muito durante esses quatro anos, mas o futuro a Deus pertence", disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26, no Paço Municipal, no Centro.

"O meu sentimento é de gratidão a Deus por ter me dado a honra e o privilégio de fazer a gestão de Fortaleza durante quatro anos. Sentimento de dever cumprido, de ter tido a oportunidade de liderar a melhor equipe de secretários e secretárias do Brasil, que fazem com que Fortaleza se destaque em todos os quadrantes", avaliou Sarto.

Questionado sobre o saldo eleitoral, que resultou na marca de primeiro prefeito não reeleito de Fortaleza, o pedetista considerou que "eleição é um momento, é um retrato, e esse momento [o que] está acontecendo no mundo todo é um momento de narrativas, onde a narrativa se sobrepõe".

"As redes sociais hoje têm um valor muito, eu diria, indutor de grandes narrativas, muitas vezes, não verdadeiras. Mas eu saio daqui cumprindo hoje, quinta-feira, apresentando aí um projeto, vocês viram, pormenorizadamente, a extensão, a estatura desse evento que faz de Fortaleza um principal centro de eventos do Brasil", relatou o prefeito, referindo-se ao Réveillon de Fortaleza 2025.

Ele contou ainda que, até a próxima segunda-feira, 30, deve entregar escolas de tempo integral. "Essa equipe, a gente sai, termina o ano entregando", disse Sarto. Na ocasião, o prefeito também comentou sobre a redução da programação do Réveillon de Fortaleza 2025, que saiu de três para um dia de festa.

“O que aconteceu é que, com o resultado das eleições, a gente tentou captar mais patrocinadores. A ideia sempre foi manter o status que a gente adquiriu com o ano anterior, com três dias Réveillon [...] Teríamos um período aquecidíssimo, economicamente, de alta estação, mas a Prefeitura sozinha não conseguiu captar todos os patrocinadores que inicialmente tinha elaborado”.

Sarto também falou sobre o processo de transição em Fortaleza, no qual a equipe do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) tem reclamado de falta de transparência da gestão pedetista e exposto o recebimento de denúncias.

"Evidentemente, o fim de uma gestão e o começo de outra gestão, há uma inquietação natural de fornecedores, mas nós estamos pagando o servidor em dia. Paguei o décimo terceiro em dia. Vamos pagar o salário de dezembro em dezembro. E não é toda Capital que está fazendo isso, não", relatou o pedetista.

Com informações da repórter Luiza Vieria/Especial para O POVO