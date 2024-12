Causa animal: busca por protagonismo gera disputa entre secretários de Evandro e Elmano

Foto: Reprodução / Instagram Apollo Vicz / Instagram Erich Douglas VEREADORES "pets" foram eleitos para a Câmara de Fortaleza e assumirão como secretários

A causa animal tornou-se motivo de disputas políticas entre atores que militam nesse segmento em Fortaleza e no Ceará. O PSD está no centro das polêmicas, com os principais envolvidos estando filiados à sigla.

De um lado aparecem o deputado federal Célio Studart e o vereador eleito de Fortaleza Erich Douglas, ambos do PSD; do outro está o vereador eleito Apollo Vicz (PSD), que já foi próximo de Célio, mas rompeu.

Apollo e Erich disputaram votos em 2024, candidatando-se para o mesmo cargo, pelo mesmo partido e com a causa animal como principal plataforma . Houve discrepância nos valores repassados pelo PSD para as campanhas. Dados da Justiça Eleitoral indicam que Apollo recebeu apenas R$ 30 mil do Diretório Nacional da sigla, de um total de R$ 34 mil de recursos recebidos. Já Erich, aliado de Célio, recebeu ao todo R$ 712 mil, sendo R$ 630 mil provenientes de repasses do partido.

Apesar da diferença de repasses, os resultados nas urnas foram similares. Na eleição deste ano, Erich Douglas obteve 13.250 votos. Já Apollo Vicz recebeu 12.772 votos. Ambos ganharão espaço e protagonismo no cenário político em 2025, com cargos em Executivos.

Apollo foi anunciado como novo secretário da Proteção Animal de Fortaleza na gestão Evandro Leitão (PT). A pasta entra na cota de novas secretarias que serão criadas pela próxima gestão na reforma administrativa que deve se concretizar no ano que vem.

Erich vai compor o secretariado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também na Proteção Animal. Estadualmente a pasta foi criada em 2023, sob o comando de Célio Studart que, entre idas e vindas da Câmara dos Deputados, não exercia o cargo desde o primeiro semestre deste ano. A indicação de Erich contempla Célio.

Com a eleição de Evandro e o discurso alinhamento defendido por petistas nas esferas municipal e estadual, os futuros secretários terão que superar a disputa interna entre alas para garantir alinhamento de políticas públicas para a Causa animal.

O POVO apurou que a indicação de Apollo para o secretariado de Evandro, no último dia 19, causou incômodo em Célio. Dias depois, Erich que é ligado ao deputado; foi indicado para assumir a Secretaria estadual da Proteção Animal, contemplando assim o núcleo de Studart.

Além da disputa por espaços de poder, os políticos disputam a visibilidade natural que a causa animal gera, sobretudo em tempos de redes sociais. Antes de entrar na política eletiva, Apollo era conhecido pela atuação como um dos representantes do Abrigo São Lázaro.

Erich se intitula como ativista da causa animal há alguns anos e “idealizador dos vetmoveis”. No dia em que se reelegeu, Erich reforçou os laços com Célio: “Sou um vereador federal, pois terei a força de nosso mandato junto ao Célio”, destacou.