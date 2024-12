Taxa do Lixo: Evandro convocará vereadores em janeiro para votar fim da cobrança

Foto: FÁBIO LIMA Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comprometeu-se a enviar o projeto de extinção da Taxa do Lixo para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) ainda em janeiro como primeiro ato após assumir o cargo. O gestor deverá convocar sessão extraordinária para que vereadores votem o texto.

"(Revogação da Taxa do Lixo) Será o nosso primeiro ato. Quando assumirmos a Prefeitura será enviar à Câmara Municipal e já pedir de forma respeitosa que a Câmara possa fazer uma convocação extraordinária para fazer a revogação", afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27.



Além disso, Evandro destacou que a equipe de transição estuda os detalhes para desmembrar as cobranças da Taxa do Lixo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A extinção do tributo é uma das promessas de campanha de Leitão, que se comprometeu a fazer deste um dos primeiros atos de sua administração.

Reforma administrativa será enviada em fevereiro

A Câmara está de recesso até fevereiro, portanto os vereadores precisam ser convocados extraordinariamente para apreciar e votar matérias. O prefeito deve mandar o texto da reforma administrativa em fevereiro, quando começam os trabalhos, de fato, na Casa.

"A reforma nós vamos deixar para enviar no início de fevereiro, no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal. A gente vai enviar a mensagem de toda a reforma que nós queremos fazer e para isso nós temos todo o mês de janeiro para fazer uma avaliação melhor daquilo que nós pretendemos extinguir, fundir, criar", disse Evandro.

Dentre mudanças administrativas propostas por Leitão, está a criação da Secretaria da Mulher, Secretaria das Relações Comunitárias, alteração de status para transformar a coordenadoria em Secretaria de Proteção Animal e da estrutura das Regionais.