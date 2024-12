Cearense preso por ameaça de atentado foi dado como desaparecido

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Brasília seria o alvo das ameaças de atentado do cearense

Um homem foi preso neste domingo, 29, por supostamente planejar um ataque a Brasília. Ele publicou mensagem nas redes sociais chamando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para um "duelo de facas". O homem seria Lucas Ribeiro Leitão, de 30 anos, e morava no Ceará, onde atuava como corretor.

Ele foi preso na Bahia, próximo à divisa com Goiás, enquanto viajava como carona em um caminhão que ia para a capital federal. A prisão foi efetuada pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), criada após um homem tentar um ataque à bomba contra o Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro deste ano.

"Vai ser de um por um! Até só restar um em pé. No caso eu! Desafio Lula e Bolsonaro para um duelo de faca! Vamos brincar de sangue", escreveu em uma das postagens em um perfil nas redes sociais e obtidas pelo portal Metrópoles. Outra tem a frase: "Eu vou fazer essa parada sozinho. Aumentem a segurança em Brasília em 100x, 200x, 300x, 400".

A Polícia Civil diz que recebeu denúncias anônimas de que o homem planejava o ataque. Em publicações, ele afirmava que iria "terminar a missão" para então partir para "os céus".

Um mandado de prisão temporária foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT). A polícia passou a monitorar as redes sociais do suspeito até prendê-lo, neste domingo.

Lucas era tido como desaparecido no Ceará. Na sexta-feira, 27, o perfil oficial da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará publicou que o homem estava desaparecido. A divulgação acontece quando amigos e familiares procuram unidades policiais e reportam o desaparecimento.

No Ceará, para o início dessa busca não é necessário aguardar 24 horas. Em Fortaleza, o registro pode ser feito na 12ª DHPP. Já os casos registrados na Região Metropolitana e nos demais municípios do Estado ficam sob a responsabilidade das delegacias que atuam na circunscrição onde ocorreu o desaparecimento.

Com autorização da família, os casos registrados são publicados nos perfis da delegacia no Facebook e Instagram. Segundo a publicação, ele havia sido visto pela última vez no dia de Natal deste ano no bairro Arianópolis, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Essa é a quarta investigação conduzida pela Divisão de Combate ao Extremismo Violento da PCDF em pouco menos de um mês de trabalho e a primeira prisão efetuada. O grupo foi criado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em resposta ao ataque realizado oito dias antes por Francisco Wanderley Luiz na frente do Supremo.