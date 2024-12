Últimos secretários de Evandro incluem cota pessoal e indicações de aliados

Foto: Samuel Setubal VICE-PREFEITA eleita Gabriella Aguiar e prefeito eleito Evandro Leitão

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), deverá anunciar nesta segunda-feira, 30, as indicações finais do secretariado municipal, incluindo a pasta de Finanças, Assistência Social, as 12 Regionais e autarquias municipais.

Os secretários a serem anunciados incluirão pessoas ligadas pessoalmente ao prefeito eleito e também indicações políticas de aliados do amplo arco de apoio que recebeu durante a campanha, inclusive no segundo turno.

Já foi anunciado que a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) comandará uma secretaria da futura gestão. Uma vez que as pastas da Saúde e Mulheres já estão com nomes definidos, a vice então é cogitada para assumir a Assistência Social, uma das pastas em que ela própria dizia ter interesse, além de Saúde e Educação, ambas já definidas.

Outro nome próximo de Evandro a compor a lista final do secretariado é o de Tibério César Burlamaqui, que passará a comandar a Articulação Política. Atualmente ele é chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Ceará.

Nas Regionais a expectativa é de que haja mais espaço para indicação política de novos e velhos aliados, mesmo com a procura de escolhas técnicas, há também as políticas. O primeiro já previamente sinalizado é George Lima (Solidariedade) na Regional 2. Ele foi candidato à Prefeitura de Fortaleza e apoiou Evandro no segundo turno.

Dentre as possibilidades de nomeações políticas, são ventiladas a indicação de um aliado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), para a Regional 5, divisa entre Fortaleza e o município vizinho, e a de Adams Gomes (PSD), filho do ex-deputado Tin Gomes (PDT). Adams foi candidato a vereador da Capital.

Três indicados por Evandro até o momento já mexem com a composição da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). O vereador eleito Apollo Vicz (PSD) irá para a Proteção Animal. Também serão secretários os vereadores reeleitos Eudes Bringel (PSD), na Chefia de Gabinete do prefeito, e Júlio Brizzi (PT), na Juventude.

A coordenação de imprensa da Prefeitura caberá ao jornalista e escritor Ciro Câmara, que trabalhou na campanha de Evandro. Ele tem passagens pelas campanhas de Camilo Santana em 2018 e Elmano de Freitas em 2022. Foi ainda coordenador de imprensa do Estado. Teve ainda passagem pelo O POVO, por 11 anos.