Câmara de Fortaleza terá Léo Couto presidente e pedetistas na mesa; veja composição

Foto: FÁBIO LIMA PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza

Após articulações, a chapa única da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para o biênio 2025/2026 fechou os nomes que irão compor. O POVO antecipou a lista e Léo Couto (PSB), candidato a presidente anunciou nesta segunda-feira, 30, a composição. Confira abaixo.

"Comunicamos a todos que, após diálogo com a situação e a oposição, e respeitando, tanto quanto possível, o princípio da proporcionalidade para que sejam garantidos os direitos fundamentais dos cidadãos", afirmou Couto em publicação nas redes sociais. A eleição será no dia 1° de janeiro após a posse dos vereadores.

O PDT do atual prefeito José Sarto (PDT) terá dois espaços sendo Adail Júnior o 1° vice-presidente e Luciano Girão como 2° vice-presidente. Marcos Paulo (PP), vereador eleito para o primeiro mandato será o 3° vice-presidente.

Já nas secretarias está garantida a participação de duas mulheres, Carla do Acilon (DC), estreante na Câmara, na 1ª secretaria. A vaga chegou a ser disponibilizada para o PL, mas o partido não aceitou por decisão do deputado federal André Fernandes, presidente da legenda em Fortaleza e hoje principal político de oposição. Ele foi derrotado no 2º turno da última eleição pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Ana Aracapé (Avante) ficará com a 2ª secretaria. O vereador Professor Aguiar Toba (PRD) irá para a 3° secretaria.

As vagas dos parlamentares vogais, ou seja, aqueles suplentes da Mesa Diretora, são Ronaldo Martins (Republicanos), Pedro Matos (Avante) e Professora Adriana Almeida (PT).

Tal composição mudará a vice-liderança do prefeito eleito Evandro Leitão. A vereadora petista seria vice-líder, mas, com o lugar dela na mesa, será Professor Enilson (Cidadania) quem ocupará a vaga.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza para o biênio 2025/26

Presidente: Léo Couto (PSB)

1° vice-presidente: Adail Júnior (PDT)

2° vice-presidente: Luciano Girão (PDT)

3° vice-presidente: Marcos Paulo (PP)

1ª secretária: Carla do Acilon (DC)

2ª secretária: Ana Aracapé (Avante)

3ª secretária: Professor Aguiar Toba (PRD)

1° vogal: Ronaldo Martins (Republicanos)

2° vogal: Pedro Matos (Avante)

Professora Adriana Almeida (PT)



Líder do Governo: Bruno Mesquita (PSD)

Vice-líderes: Aglaylson (PT) e Professor Enilson (Cidadania)

A eleição da Mesa Diretora da CMFor está marcada para acontecer no dia 1° de janeiro de 2025 após os vereadores tomarem posse de seus mandatos. A sessão será presidida pelo parlamentar mais velho de mais mandatos, no caso Adail Júnior. A votação é nominal.

Os eleitos tomarão posse imediatamente após o pleito e o presidente, Léo Couto, dará posse ao próximo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.

Dentre as competências da Mesa Diretora do legislativo da capital cearense estão o de fiscalizar e controlar os trabalhos administrativos e administrativos, promulgar emendas à Lei Orgânica do Município, elaborar e encaminhar ao Poder Executivo a proposta orçamentária da Casa, encaminhar pedidos escritos de informação a Secretários Municipais e autoridades equivalentes, dentre outras.

Função dos cargos da Mesa Diretora

A função do presidente é de ser entre os principais pontos o de ser representante legal da Câmara, convocar sessões legislativas extraordinárias, encaminhar os projetos aprovados para análise de sanção ou veto do prefeito, despachar e encaminhar requerimentos aprovados, convocar e presidir reunião de líderes. Pode também assumir o cargo de prefeito na ausência do prefeito e da vice-prefeita.

Já os vice-presidentes possuem a função de substituir o presidente da Casa em suas ausências, impedimentos ou licenças.

Os secretários, por sua vez, têm as atribuições de verificar e declarar a presença dos vereadores, ler o sumário do expediente e das proposições recebidas, acolher s pedidos de inscrição dos parlamentares para uso da palavra, dentre outras.

E por fim os vogais - suplentes - integrar grupos de trabalho designados pela Presidência

para desempenhar atividades de aperfeiçoamento do processo legislativo e substituir, pela ordem, os membros titulares da Mesa Diretora em ausências, impeditivos ou licenças.

