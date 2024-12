Câmara de Sobral terá disputa pela presidência com chapas ligada a Oscar e Ivo

Foto: ReproduçãoInstagram Ivo Gomes e Luiz Queiroz/Especial para O POVO IVO Gomes é o atual prefeito de Sobral. Oscar Rodrigues é o prefeito eleito

Geralmente, as Câmaras Municipais não registram disputas pela Mesa Diretora. É comum que apenas uma chapa se inscreva e seja eleita ali mesmo depois da posse, no dia 1º de janeiro. Em Fortaleza, isso deve acontecer. Em Sobral, município distante 233,78 km da capital, no entanto, duas chapas foram protocoladas e devem disputar o controle do parlamento municipal.

De um lado, a chapa encabeçada pelo vereador eleito Chico Joia Júnior (União Brasil), sobrinho do prefeito eleito Oscar Rodrigues (União Brasil). Do outro, nomes do PSB e Podemos, siglas que deram sustentação à candidatura de Izolda Cela (PSB), nome indicado para concorrer à Prefeitura pelo atual prefeito Ivo Gomes (PSB).

No dia 16 de dezembro, foi subscrita por nomes do União Brasil, MDB e do próprio PSB, a composição da chapa que tem Chico Joia como candidato à presidência. Foram 10 de vereadores, além dos 5 que irão compor a Mesa caso eleitos. Isso significaria formalizar o apoio de 15 dos 21 vereadores que vão ocupar cadeiras no legislativo municipal: quatro deles são do PSB.

Chama a atenção a presença de um vereador do PT, Antônio José Romano, na composição da chapa. Ele é candidato para a 2ª secretaria. Até aquele momento, no dia 16, era só uma chapa tinha sido inscrita.

A situação mudou nesta segunda-feira, 30, quando uma outra chapa foi apresentada, após mobilização do PSB, Podemos e Federação PT, PV e PCdoB. Para o cargo de presidente, o postulante será o atual 1º vice-presidente da Câmara, Ajax Cardozo (PSB).

Na redes sociais, Chico compartilhou entrevista que concedeu ao portal Sobral Online, em que sai em defesa de sua chapa e do vereador Romano. “Sobral precisa de uma nova forma e, por isso, escolheram mudar. Por isso que escolheram mudar a gestão principal da cidade, por isso que as pessoas nos elegeram. E o Romano, por entender isso, saber que precisa dar sua contribuição à população sobralense, especialmente às pessoas que elegeram”, disse.

Ele ressaltou que a intenção é que a Câmara fique “unida e coesa independente de partido e coligação”.

Chapa apoiada por Oscar Rodrigues:

Presidente: Francisco Linhares da Ponte Júnior, o Chico Joia Júnior (União)

1ª vice-presidente: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, a Fransquinha do Povo (União)

2º vice-presidente: Francisco Laerte Carneiro Cavalcante (MDB)

1ª secretária: José Johnson Vasconcelos de Lima, o Johnson do Jordão (União)

2º secretário: Antônio José Romano (PT)

Chapa de partidos aliados de Ivo



Presidente: Ajax Souza Cardozo (PSB)

1ª vice-presidente: Karine Ribeiro da Silva (PSB)

2ª vice-presidente: Pâmela Nara Araújo Costa (Podemos)

1° secretário: Aleandro Henrique Lopes Linhares (PSB)

2º secretário: Raimundo Nonato do Nascimento (Podemos)